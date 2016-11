THE MAGNETIX

“Rabbit The Robot , Robot The Rocket”

(Psychobilly)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 21.11.2016

Label: Crazy Love Records

Facebook

Ja genau, da war doch vor einiger Zeit schon das sau-geile Album “Boo-Bop-A-Boo” das mit viel Tempo und Psychobilly Spirit richtig viel Spaß gemacht hatte. Nun steht der Nachfolger in den Regalen und dieser trägt den verheißungsvollen Titel “Rabbit The Robot , Robot The Rocket”.

Und das Album geht von der ersten Sekunde an richtig ab. Den Start macht “Do It Like Gorilla Does”, ein Stück das sofort gute Laune macht und man sofort freiwillig oder auch unfreiwillig mitgeht. Diese lässige und extrem peppige Art Psychobilly mit dem klassischen Rock`n`Roll Elementen zu verbinden ist einfach klasse und macht zu jeder Sekunde richtig viel Spaß. Der Titelsong ist auch so ein geiler Rhythmus-Kracher, gleiches gilt für das groovige “Gorilla And Crocodile”.

Ganz stark ist auch das Finale des 14 Tracks umfassenden Albums mit den drei mächtig eingängigen Stücken “Mr.Moonbeam”, “Girls That Do” und “Cool Dabby-O”. So viel 50`s Spirit ist einfach geil und wirbelt sicherlich so manchen Petticoat auf.

Das Album macht wirklich Laune und ist jedem Rock`n`Roll Freund ans Herz zu legen. Ein starker Nachfolger auf ein genauso starkes Debüt. Auf THE MAGNETIX kann man sicher setzen!! (michi)