NULL POSITIV

“Koma”

(Nu Metal/NDH/Alternative)

Wertung: Geht so

VÖ: 01.04.2017

Label: Triplebase Records

Webseite: Homepage /Facebook

2015 gegründet gibt’s nun das Debütwerk der deutschen Band NULL POSITIV, die ihren Stil als “Nu Metal von heute” bezeichnen. Irgendwo zwischen Metal, Alternative Rock, Neuer Deutscher Härte, Industrial und Metalcore liegt dann vielleicht die Wahrheit in der Musik, die von deutschen Texten geprägt wird, die Sängerin Elli Berlin zur ersten Überraschung sehr vielfältig singt. Von Screams und Growls (erinnert ein bisschen an Angela Gossow) bis zu rockigem Gesang hat sie ein große Bandbreite und hinterlässt dabei einen guten Eindruck. Die Songs konnten mich hingegen nicht so packen. Sicher, eine gewisse Energie ist dem ganzen Album über die gesamte Spielzeit nicht abzusprechen, aber die Art wie die Songs gestaltet sind, spricht meine zugegeben alten Gehörgänge nicht an. Diese Art von harter deutscher Mucke bleibt bei mir einfach nicht hängen, scheint eher Mucke für die junge Generation zu sein 😉

Vom Gegenteil überzeugen euch vielleicht aber doch die bisher veröffentlichten Stücke “Unvergessen” und “Koma”. (eller)