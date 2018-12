METALWINGS

“For All Beyond”

(Female Symphonic/Gothic Metal)

Wertung: Geht so

VÖ: 19.04.2018

Label: Eigenproduktion

Webseite: Homepage / YouTube

METALWINGS ist eine bulgarische Band, die 2010 von Sängerin und Liedschreiberin Stela Atanasova gegründet wurde und bisher mit ihrem Song “Crying of the Sun” für Aufmerksamkeit sorgen konnte, der seit 2015 in knapp 4 Jahren über 16 Millionen Aufrufe verzeichnen konnte. Ich habe jetzt nicht weiter nachgeforscht, wie es zu so hohen Klickzahlen kommen konnte, denn aus meiner Sicht ist der Track durchschittlicher Qualität wie auch das im April 2018 erschienene Debütalbum der Band. Die 12 Tracks, die teilweise von der vorangegangenen EP “Fallen Angel in the Hell” stammen, bewegen sich im syphonischen bis gothischen Metal Marke XANDRIA, NIGHTWISH, EPICA, etc., sind aber eine Liga unter diesen Bands angesiedelt aus meiner Sicht. Potenzial ist allerdings schon da mit Stücken wie “Immortal Metal Wings” oder dem Titeltrack, die gut gemacht sind, aber keineswegs für Überraschung sorgen. In einem Genremix, der bereits durch viele Bands qualitativ gut besetzt ist und viele gute Alben hervorgebracht hat, sind METALWINGS mit ihrem Debüt zwar nicht schlecht gestartet, aber es wird schwer sich in Zukunft zu behaupten. (eller)