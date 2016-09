EILERA

“Face Your Dreams”

(Rock / Alternative)

Wertung: Geht so

VÖ: 30.09.2016

Label: Echozone

EILERA ist eine aus Frankreich stammende Sängerin und Songwriterin. Drei Alben hat sie schon unter diesem Namen veröffentlicht, “Face Your Dreams” ist nun das vierte. Zu Hören bekommen wir Rock oder auch gern Metal weiblicher Stimme und schnell kommen erste Vergleich in mir auch zu WITHIN TEMPTATION, EVANESCENCE oder ähnliche Akts. Zum Glück sing die junge Dame nicht wie eine Opernsängerin sondern nutzt ihre natürliche kraftvolle und facettenreiche Stimme.

Der punktuelle folkige Touch tut der Musik gut und hebt diese vom durchschnittlichen Symphonic Metal ab. So ist zum Beispiel die Geige in “Your Way” nett anzuhören und bietet das gewisse Etwas an Abwechslung.

Letztlich sollten sich die Freunde von Metal oder Rock Musik mit weiblichen Stimmen dieses Album mal anhören. Für mich hätte der Folk Anteil gern etwas stärker ausgeprägt sein können. (michi)