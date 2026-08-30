WALLFAHRER

„Knochenkabinett“

(Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 07.08.2026

Label: Eigenproduktion

Webseite: Instagram / Bandcamp

WALLFAHRER ist bereits seit einigen Jahren aktiv und das neueste, kürzlich erschienene Album „Knochenkabinett“ ergänzt die misanthropische und naturverbundene Welt, die der Künstler seit 2018 aufgebaut hat. Deutscher Black Metal der lyrisch auf Basis von Gesellschafts- und Sozialkritik und Natur als Rückzugsort baut. Musikalisch eigentlich im Kern im mittleren Tempo unterwegs, baut WALLFAHRER gern auch mit schnelleren Passagen epische Atmosphären auf, deren Melodien sich oftmals sehr einprägsam in die Gehirnwindungen fräsen. Bei den krächzigen Vocals bleibt dabei das Tempo immer recht zurückhaltend und legt sich dabei gerne mit einer erhabenen Note sehr schön über die Musik.

Mit den beiden Tracks zu Beginn, „Wanderer In Den Schatten“ und dem Titelsong „Knochenkabinett“, zeigt sich das Album gleich von seiner qualitativ hochwertigen Seite. Die beiden Songs sind meine Favoriten auf dem Album, allerdings ist der Rest ebenfalls gut gelungen. Viel Abwechslung bei klar abgestecktem Musikstil und trotz Songlängen von bis zu über 11 Minuten sind die Tracks nicht zu verspielt und folgen meist einer klaren Linie.

Ich bin echt positiv überrascht, WALLFAHRER war bisher an mir vorbeigegangen, aber da lohnt es sich definitiv, auch mal in die Vorgänger reinzuhören. Ein interessantes Projekt in der deutschen Black Metal Landschaft vor allem auch für Fans von misanthropischem Schwarzmetall. (eller)

Hier noch ein Wort vom Künstler zum Albumtitel:

„Wen oder was siehst du, wenn du in den Spiegel blickst? Wer bist du wirklich, wer willst du sein? Die Suche nach Anerkennung, die Sucht der Eitelkeit, das Streben nach Bestätigung. Am Ende bleiben nur Knochen und Staub. Kein Monument, keine Lobpreisung, keine Huldigung. Ein Kabinett der Knochen. ‚Gib dir die Chance es zu verstehen, auch du wirst in der Schönheit vergehen.'“