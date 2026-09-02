LUNAR CHALICE

„Antiquum“

(Black Metal)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 01.05.2026

Label: Schattenkult Produktionen

Webseite: Facebook / Instagram

4 Jahre nach dem Debütalbum “Transcendentia: The Shadow Pilgrimage“, welches über Iron Bonehead erschien, kommen LUNAR CHALICE mit ihrer dritten EP ums Eck, dieses Mal über Schattenkult Produktionen. Die deutsche Band ist tief im Underground verwurzelt. Alle Bandmitglieder sind oder waren schon in vielen Bands tätig, von den allen mir persönlich allerdings nur eine einzige bekannt ist.

„Antiquum“ startet mit einem coolen Intro, welches für mich aber etwas knapper hätte ausfallen können. Dann kommen drei neue Tracks, wobei „Storm Of Heresy“ eher eine Art Outro darstellt, da es sich nicht um einen typischen BM-Song im herkömmlichen Sinne handelt.

Danach gibt es als „Zugabe“ noch die beiden Songs der „Walpurgis Dance“-Demo von 2019 obendrauf, die damals auf 100 Tapes erschienen ist. „Night Eternal“ mit seinen über 7,5 Minuten, erinnert mich dabei an eine Mischung aus Mayhem und Watain, guter Track, aber bleiben wir bei dem neuen Material!

Der Sound ist wirklich gut gelungen. Aufgenommen bereits 2020 im eigenen Proberaum, wurde es dann von Mario Dahmen im Liquid Aether Studio gemixt. Auch hier würde ich als grobe Richtung eine Mischung aus Mayhem und Watain angeben, nicht nur im Sound sondern auch musikalisch. Womit sie sich quasi automatisch für die Ohren relativ vieler BM-Hörer qualifizieren!

Geschwindigkeitstechnisch ist die Truppe ziemlich zackig unterwegs ohne jedoch in absolute Raserei zu verfallen, das hätte mir noch etwas besser geschmeckt aber stellt qualitativ natürlich keine Minderung dar. Die Gitarrenriffs und –melodien gefallen mir in Verbindung mit dem gewählten Sound wirklich sehr gut, das spricht mich schon sehr an. Die beiden neuen vollen Tracks von „Antiquum“ sind interessant und machen mich gespannt auf mehr, vor allem würde mich interessieren, wie es sich so in Albumlänge mit der Stimmung entwickelt. Ich hoffe, dass da in nicht allzu ferner Zukunft was folgen wird, da die Band mehr als nur interessant für mich ist. Wenn ich einen Wunsch abgeben dürfte, wäre es ordentlich Hall auf den Gesang und ihn etwas rückwärtiger zu mischen, damit so eine Art Grabesstimmung entsteht. Würde den Songs gut stehen, denke ich. Zum Glück läuft es aber nicht so, sonst würde sich je jeder etwas anderes wünschen. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon gespannt und hoffe, dass die nächste Veröffentlichung ein Album sein wird. (hendrik)