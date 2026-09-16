EXCREMENTORY GRINDFUCKERS

„Jetz is auch egal“

(Fun/Grind Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 06.08.2026

Label: Eigenproduktion

Webseite: Homepage / Facebook / Bandcamp

25 Jahre gibt es sie bereits, die EXCREMENTORY GRINDFUCKERS? „Nein! Doch! Oh!“

Und zum Jubiläum gibt es neues Material unter dem Banner „Jetz is auch egal“, natürlich mit 25 Tracks. Mein erster Kontakt mit der Musik der Band aus Hannover war 2004, ist also über 20 Jahre her. Was mir vor allem immer gefallen hat, war ihre Kreativität bei den Infos für die Presse. Da waren sie mit Abstand immer die Besten und nehmen unter den vielen tausend Promotexten, die hier schon gelesen wurden, für mich die Spitzenposition ein!

Grindcore ist nicht der Metalstil, der mich normalerweise abholt. Die GRINDFUCKERS bilden da eine Ausnahme, weil sie immer Spaß machen zu hören. Wortwitzige und wortgewaltige Texte, auch mal unter der Gürtellinie oder eklig, aber dabei immer liebenswert. Auch auf dem neuen Album, bei dem gefühlt zwar das Wort „Scheisse“ am dominantesten ist, haben die Herren wieder alles gegeben. Die Texte handeln Grindfuckers-typisch von Arbeitszeitbetrug, dem Gefühl Durst oder Vorurteilen über sich selbst. Als Gastsänger sind neben ehemaligen Bandmitgliedern unter anderem Alf Ator und Tim Tom von Knorkator zu hören bei „Einfach mal die Fresse halten“, einer der Vorabsingles.

Für die einen wird die Musik der EXCREMENTORY GRINDFUCKERS auch weiterhin brotlose Kunst bleiben, wie man bei ihrer 25 Jahre Geburtstagsfeier auf dem Summer Breeze bei arte.tv immer noch sehen kann, haben sie sich eine (Anm.: Achtung Flachwitz!) breite Fanschar erspielt. Und womit? Mit Recht! Den Auftritt könnt ihr hier sehen:

https://www.arte.tv/de/videos/130506-005-A/excrementory-grindfuckers/

Fazit zum Album:

Zum Jubiläum gibt es keine großen Überraschungen, aber wer möchte das auch schon. Wieder puristischer als auf dem Vorgänger was die Musik betrifft, dazu textlich weiterhin der Kumpel, der König im „Scheisse labern“ ist, dem man nicht böse sein kann und der einen immer zum Lachen bringt.

Wir freuen uns auf die nächsten 25 Jahre! „Nein? Doch! Oh!“ (eller)

Info:

Wer noch eine Information benötigt, wer die EXCREMENTORY GRINDFUCKERS überhaupt sind, hier eine Selbsteinschätzung der Band:

Gealtert, aber nicht gereift: Seit 25 Jahren zeigen die EXCREMENTORY GRINDFUCKERS, was alles möglich ist, wenn man sich keine Mühe gibt. Die sechs Grindcore-Trottel aus Hannover haben es sich erfolgreich zur Aufgabe gemacht, die ach so ernste Metalszene komplett zu verhorsten. Spaßig, aber nicht albern – brutal, aber liebenswert – lustig, aber keine Clowns. Über 400 Shows in mehr als zwei Dutzend Ländern und inzwischen neun selbstproduzierte Alben verdeutlichen, was fehlen würde, wenn es die Grindfuckers nicht gäbe: nämlich nichts.