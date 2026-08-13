ESCAPE WITH ROMEO

„Night After Night“

(Dark Rock / Alternativ Post Punk)

Wertung: Gut

VÖ: 07.08.2026

Label: Zeit.Klang Records

Webseite: Homepage / Facebook / Wikipedia

Mit „Night After Night“ schlagen ESCAPE WITH ROMEO ein neues Kapitel auf, ohne ihre musikalische Vergangenheit zu verleugnen. Das 13. Studioalbum führt die bereits auf „Suspicious Bliss“ begonnene Neuausrichtung konsequent weiter und verbindet Post-Punk, elektronische Klangflächen, Trip-Hop-Atmosphäre und Post-Rock zu einem ausgesprochen dichten und emotionalen Gesamtbild. Kurze Abschweifung: Es ist 35 Jahre her, als ich die Band zum ersten Mal sah und etwas länger, als ich zum ersten Mal hörte. Der Sänger Thomas Elbern wird mir noch aus einem anderen Grund ewiglich in Erinnerung bleiben. Endlich hab ich die Möglichkeit, mal Danke zu sagen, für eine tolle, mich prägende Radiosendung…. Danke!

Schon die letztjährig veröffentlichte Single „You Need the Drugs“ deutete an, wohin die Reise gehen würde: dunkel, treibend und gleichzeitig von einer eigenartigen Melancholie durchzogen. Noch eindrucksvoller zeigt sich die neue musikalische Richtung in „Fear’s a Ghost“. Der Song beginnt zurückhaltend, baut Schritt für Schritt Spannung auf und entwickelt sich schließlich zu einem intensiven Ausbruch. Gerade diese Dynamik macht ihn zu einem starken Einstieg in die Atmosphäre von „Night After Night“.

Eine besondere Stellung nimmt „Sound and the Fury“ ein. Der Song war nach Aussage von Thomas Elbern der erste Titel, der für das neue Album entstand, und gab damit den weiteren Aufnahmen entscheidende Impulse. Musikalisch verbindet er einen treibenden Beat mit markanten Gitarren und veredelt diese Zusammenkunft mit einer atmosphärischen Dichte, wobei dem Gesamtkontext eine Spur Leichtfüßigkeit nicht abhanden kommt. Auch inhaltlich passt der Titel hervorragend zum Album: Zwischen Chaos und innerer Ruhe entsteht das Bild eines Menschen, der sich in einer widersprüchlichen Gegenwart behaupten muss.

„New World Order“ beginnt wie ein Rückblick in den Cyperspace-Rock der 80er mit animierten Robotern. Es ist ein Blick auf eine Welt, in der Kontrolle, Macht und gesellschaftliche Veränderung eine zentrale Rolle spielen. Musikalisch ein verquerer, knarzender Blick ins Universum, während der textliche Kontext hybridartig und der unterschiedlichen Interpretation freigegeben daherkommt.

Gerade diese Verbindung von Musik und Text macht den Reiz von „Night After Night“ aus. Die Songs wirken nicht wie bloße nostalgische Versatzstücke, die unabdingbar Bestandteil sein müssen, sondern beschäftigen sich mit einer Gegenwart, die von Unsicherheit, Entfremdung und unterschwelliger Bedrohung geprägt ist. Dabei bleibt die Musik immer offen für kleine bis große Experimente. Das facettenreiche Dunkle wird nicht zum Selbstzweck, sondern schafft Raum für Nachdenklichkeit, Spannung und emotionale Tiefe.

Auch „Fear’s a Ghost“ steht sinnbildlich für diesen Ansatz: Angst wird nicht einfach als unveränderliche Realität dargestellt, sondern als etwas, das einen verfolgt und zugleich überwunden werden kann. Zusammen mit „You Need the Drugs“ und „Sound and the Fury“ entsteht so ein faszinierendes Spannungsfeld zwischen Flucht, innerem Widerstand und der Suche nach einem eigenen Standpunkt. „Cancel anytime“ besitzt diese kleine romantische Anekdote, welche sich schmiegsam der Melancholie unterwirft. Die innewohnende Ruhe besitzt diese Energie, die klingt wie ein Besuch im Planetarium, wenn kurz vorm Einschlafen einem die Sterne wie Blitze aus einer selbst gesetzten Umarmung befreien. Huch… schon ist man wieder aufmerksam. Der Titelsong ist fast versteckt im hinteren Teil eingeordnet und liefert besonders im Refrain eine durchdringende Note. Erneut begeistert der fast sanftmütige Songaufbau. Fast behutsam legt man die Töne aneinander, während die eingestreuten Extravaganzen fast von kindlicher Neugier getragen werden. Am Ende gibt es die Dramatik mit leiser Rhythmik. Ein schleichender Moloch voller dunkler Klänge mit dezent gehauchten Backings. Die Eleganz eines dystopischen Soundtracks trifft auf die Vehemenz verschiedener Klangspektren.

Fazit: ESCAPE WITH ROMEO beweisen mit dem aktuellen Werk, dass musikalische Weiterentwicklung und eine unverwechselbare Handschrift kein Widerspruch sind. Die Band klingt 2026 nicht wie eine Erinnerung an vergangene Zeiten, sondern wie eine Formation, die etwas über die Gegenwart zu sagen hat. Dunkel, atmosphärisch, gitarrenlastig und ausgesprochen intensiv – „Night After Night“ ist ein überzeugendes Zeichen dafür, dass ESCAPE WITH ROMEO noch lange nicht alles erzählt haben. Ein kantiges, manchmal schräges Album, welches sich im Dickicht der VÖs eine ganz kleine Nische bewahrt hat. Hier darf noch über Musik und verschieden gesetzte Töne diskutiert werden. Es ist nicht dieses eingängige Einerlei, sondern eher ein anstrengender Diskurs der dunklen Musik, bei dem man gerne folgt, auch wenn manchmal ein Kopfschütteln der Erkenntnis dienbar ist. (andreas)