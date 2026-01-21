STREAMS OF BLOOD

„Vermaledeit“

(Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 18.12.2025

Label: The Hidden Art

Webseite: Bandcamp / Instagram / Spotify

STREAMS OF BLOOD, welche dieses Jahr 17. Geburtstag feiern, konnten mich 2017 mit ihrem dritten Langeisen „Allgegenwärtig“ (Review hier) begeistern.

Die „Erløsung“ rauschte 2020 dann irgendwie an mir vorbei. Musikalisch und soundtechnisch gab es da keine riesigen Sprünge.

Mit „Vermaledeit“ erschien im Dezember ein zweites Album über The Hidden Art.

Dieses Mal hat man sich für einen klareren Sound entschieden, was der Band in meinen Ohren nicht so gut tut, was natürlich absolute Geschmacksache ist.

Von einer Hochglanzproduktion kann man hier natürlich nicht sprechen.

Musikalisch hat sich nicht viel getan, was mir sehr entgegenkommt. Von Hochgeschwindigkeits-BM bis hin zu langsamen Parts ist wieder alles vorhanden und gibt der Langeweile oder dem Abschweifen keine große Chance!

In den fünf Jahren zwischen den Alben soll laut Infosheet viel passiert sein (Veränderungen, Verluste und persönliches) was das Album zu dem gemacht hat, was es ist. Eine rohe, unpolierte, ehrliche, kompromisslose Scheibe ohne Bedauern.

Ich komme bei „Vermaledeit“ ins Schwanken. Mir gefallen die Songs, störe mich aber etwas am Sound, den ich jedoch nicht prinzipiell ablehne. Nur für STREAMS OF BLOOD finde ich das Schmutzigere sehr viel passender.

„Vermaledeit“ sehe ich aber definitiv als gute Scheibe an, sie wird jedoch mit Sicherheit nicht so oft bei mir rotieren, wie die beiden Vorgänger.

Zusätzlich möchte ich die tolle Aufmachung des Digipack, für welche Void Revelations verantwortlich ist, hervorheben. Das ist direkt positiv ins Auge gefallen!

Zur Standard-CD wurden 100 Digipaks und 300 Vinyl produziert.

Greift zu, wenn „Vermaledeit“ euch schmeckt! (hendrik)