RODUNG

„Waldvolk“

(Atmospheric Black Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 16.10.2025

Label: Schattenpfade

Webseite: Bandcamp

RODUNG ist ein Atmospheric Black Metal 1-Mann-Projekt aus Bayern.

Außer für diese Band zeichnet Sunnôwulf (bei anderen Projekten auch mit anderem Synonym) für insgesamt 8 Bands verantwortlich, von denen sich 2 im metallischen Bereich angesiedelt haben.

Das Tape zu „Waldvolk“, die erste Veröffentlichung von RODUNG, erschien bereits am 04.04.2025 über Old World Wonders, das eigene Label von Herrn Sunnôwulf. Ganz schön umtriebig der Herr! Hat ja aber auch Vorteile, wenn man alles selbst in die Hand nimmt.

Die CD erschien dann ca. 6Monate später (inclusive 2 Bonustracks) über Schattenpfade.

Atmospheric muss bei der Beschreibung dieses Stückes Black Metal zwingend mit erwähnt werden. Direkt beim ersten Durchlauf fiel mir die krasse, packende Atmosphäre auf, welche „Waldvolk“ zu einem besonderen Stück in meinen Ohren macht. Bei allen weiteren Durchläufen gibt es sich dann immer klarer zu erkennen, dass das Hauptaugenmerk hier auch auf die Atmosphäre gelegt wurde. Vor lauter Hall auf dem Gesang und rumpeligem Geschepper in den Drums, kann man die Gitarren und (wahrscheinlich) diversen Schichten Keyboard oder Synth gar nicht mehr auseinanderhalten. Bei 98% der Scheiben, die bei mir so reinflattern, wäre dieser Punkt wahrscheinlich auf die Mängelliste in der Bewertung gelandet. Bei „Waldvolk“ von RODUNG gehört es aber definitiv auf die Plusseite.

Auch wenn man die Scheiben weder musikalisch noch rein technisch auf eine Ebene stellen sollte, muss ich stimmungstechnisch bei „Waldvolk“ öfter mal an Emperors „In The Nightside Eclipse“ denken.

Hier wird man direkt in den verschneiten bayerischen Wald gesogen und muss fast dafür kämpfen wieder in die Wirklichkeit zurück zu finden. Und wenn es etwas ruhiger wird, wie zum Beispiel am Ende von „Jagdhornschall“, fühle ich mich positiv an Summoning erinnert.

Obwohl ich ja sehr auf Hochgeschwindigkeit stehe, ist es hier, bei dem Sound, ein großer Vorteil, dass das Schlagzeug nicht auch noch einen Blastbeat nach dem anderen rausfeuert. Das hätte mich dann sicherlich überlastet oder eben einen anderen Sound benötigt. So ist aber alles genau so richtig wie es ist und ich bedanke mich bei Adam von Schattenpfade, dass er mir dieses Juwel aus dem Untergrund hat zukommen lassen. Falls du auch in die Produktion von Shirts mit eingebunden werden solltest, gib mir bitte auf jeden Fall Bescheid. Ich lehne mich jetzt wieder zurück und verschwinde durch das geile Cover zwischen den alten, schneebedeckten nordischen Wohnhäusern in den Wald auf den Bergen! (hendrik)