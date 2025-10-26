BAD LOVERZ

„Greatest Hits“

(Glam/Pop Rock)

Wertung: Gut

VÖ: 10.10.2025

Label: Prometheus Records

Webseite: Homepage / Instagram

BAD LOVERZ, das Glam-Rock-Alter Ego von SALTATIO MORTIS haben kürzlich ihr „Greatest Hits“ Album veröffentlicht. In einigen Vorabvideos und auf dem Wacken Open Air konnte man die Energie und Spielfreude der BAD LOVERZ bereits bewundern. Mit 10 Coversongs aus Rock und Pop liefern sie ein abwechslungsreiches Album, das mit einem Augenzwinkern an alte Hits erinnert, die den meisten Hörern soweit bekannt sein dürften, dass sie zumindest den Refrain mitsingen können, auch wenn bei ihnen Originale aus dem Pop-Genre wie „…Baby one more time“ oder „Angels“ nicht in der Playliste gelandet sind. Dagegen abfeiern können sollte man „Livin‘ on a prayer“, „Song 2“ oder „We’re not gonna take it“. Mit dem vorletzten Track covern BAD LOVERZ die englische Version von „Major Tom“, der auf deutsch aktuell vor allem Zuschauern der deutschen Fussball Nationalmannschaft geläufig sein sollte. Zum Ausklang kommt dann noch ein Schmunzler mit dem „Pokèmon Theme“.

Wie erwähnt, hinter BAD LOVERZ stecken SALTATIO MORTIS, die hier musikalisch auch die Zeit zurückdrehen, aber nicht ganz so weit wie mit ihrer Hauptband. Sie wechseln komplett in die Glam Rock Welt und haben das ganze Image der Band darauf ausgelegt. Passt perfekt und enthält immer ein Augenzwinkern egal ob beim Auftreten oder in den Songs. Apropos, die Songs sind nicht einfach nur gecovert, es steckt schon immer etwas besonderes mit drin. Sei es ein bisschen von SaMo oder von anderen bekannten Songs, wo einprägsame Riffs einfach mal so mit untergemischt worden sind. Am Ende muss man das hier mögen (die Band schreibt dazu „It’s only Rock’n’Roll (but we like it)“ ), aber es ist auch gut und unterhaltsam dargeboten und verdient durchaus den Titel „Greatest Hits“. Die Band hat Spaß und den solltet ihr beim Reinhören auch haben! (eller)