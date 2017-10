JAYCE LEWIS

“Million”

(Electro)

Wertung: Gut

VÖ: 27.10.2017

Label: Caroline int./Universal

Ich muss zugeben, dass der Name Jayce Lewis mir bisher nicht geläufig war. Jayce Lewis ist ein Punk-Industrial Künstler aus England, der mit “Million” nun sein drittes Album veröffentlicht, welches im kommenden März 2018 einen zweiten Teil bekommen wird. In der Vergangenheit hat er sich bereits im Vorprogramm von Acts wie Gary Numan, Killing Joke, oder Combichrist Live gezeigt und sich somit einen Platz in der Szene erarbeitet.

Zu hören ist eine beeindruckende Mischung aus Dance / EBM / Rock / Metal und Punk, die mitunter sehr bombastisch erscheint. Vor allem der Track “OrderArt” ist absolut beeindruckend in seiner elektronischen Intensität. “Shields” ist die erste Single aus dem Album, auch dieses Stück ist sehr explosiv und dynamisch in seiner gesamten Klanglandschaft. Interessant hier das im Viedeoclip David Prowse (Darth Vader Darsteller) mitwirkt.

Mit “Unfamiliar” zeigt JAYCE LEWIS aber auch, dass er es etwas ruhiger und atmosphärischer angehen lassen kann.

Diese 6-Track Scheibe ist interessant und man kann gespannt auf den zweiten Teil des Albums gespannt sein! Im Oktober ist JAYCE LEWIS zusammen mit Gary Numan auf Europatour! (michi)