DIE FORM

“Psychic Poison”

(Electro)

VÖ: 24.02.2017

Label: Trisol Music Group

Unglaublich wenn man sich vor Augen führt, dass das französische Künstlerpaar Philippe Fichot und Éliane P. mit DIE FORM schon seit dem Jahre 1977 existiert und seitdem als einer der kontroversesten und revolutionärsten Musik Akts gilt. Fetisch, Tod und Natur sind seit jeher die Kernthemen ihrer musikalischen Kunst die sich optisch vor allem Live in einer sehr extremen Form präsentierte.

Mit “Psychic Poison” hat man nun einen neuen Song veröffentlicht den es auf dieser Veröffentlichung in vier verschiedenen Versionen / Mixen zu hören gibt. Hier zeigen DIE FORM den Song in verschiedenen Geschwindigkeiten und mit ihren gewohnten elektronischen Sound-Finessen. Auch typisch ist der zweistimmige Gesang der kontrastreich eine starke Aura ausstrahlt. Man kann aber für jeden Song klar sagen das man unverkennbar DIE FORM hört was jeden Liebhaber der Musik dieses Projektes begeistern wird. Mit “Equinoxia” ist ein weiterer Mix enthalten, ein Stück das sehr Old School klingt und viele ältere Fans sicherlich erfreuen wird.

Die CD Version erscheint als streng limitierte Collector’s Edition im Digipak welche nur 999 Exemplare zählt. Also fix zugreifen! Es bleibt abzuwarten was aus dem Hause DIE FORM in der nächsten Zeit noch so geboten wird. (michi)