VANWA

„Vanwa“

(Atmospheric/Melodic Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 10.11.2023

Label: Eigenproduktion

Webseite: Instagram / Bandcamp

VANWA ist ein Black Metal Soloprojekt aus Dortmund und seit November liegt das selbstbetitelte und in Eigenregie aufgenommene Debütalbum mit fünf Tracks zum Anhören vor. Erstmal nur digital z.B. via Bandcamp, bald soll auch eine Vinylveröffentlichung folgen.

Inspiriert von Bands wie WINDIR, DISSECTION und BATHORY gepaart mit Einflüssen aus dem Dungeon Synth weht ein kalter und auch old schooliger Hauch durch die Songs. Man wird aus dem Ruhrgebiet in den hohen Skandinavischen Norden getragen mit der Musik und den passenden Texten, die nach eigener Aussage vor allem Okkultes, mystische Wälder und Sagen behandeln.

Zu hören bekommt man eine abwechslungsreiche Mischung von harschem bis melodischem Black Metal, der auch mal etwas hymnisch sein kann. Folkige Einlagen sowie, wie erwähnt, Dungeon Synth Elemente runden das Bild ab, machen die ersten vier Tracks spannend und lassen jeden in eine etwas andere Black Metal Richtung laufen. Das passt aber trotzdem alles zusammen und klingt stimmig. Als fünften Song und Bonus Song gibt es dann noch ein sehr altes britisches Volkslied aus dem 16.Jahrhundert, in instrumentaler VANWAR Variation.

Mir haben am besten „The Depth of The Misty Woods“ auf Grund seiner mitreißenden Melodie gefallen sowie das BATHORY beeinflusste „Through Forests and Mountains“. Anhören könnt ihr euch die Songs bei Bandcamp oder Black Metal Promotion, es lohnt sich! (eller)