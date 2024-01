TOP RELEASES 2023 BY YVES

Es ist wieder einmal ein Jahr vergangen und da meine Kollegen schon fleißig mit ihren Jahresrückblicken vorgelegt haben, werde ich das jetzt auch mal in Angriff nehmen. Wie immer fällt es mir schwer, die Liste nicht zu lang werden zu lassen. Aber ich habe es geschafft, mich für den Rückblick auf meine persönlichen Highlights des vergangenen Jahres auf 20 Alben und EPs zu beschränken und diese möchte ich euch hier vorstellen.

Mein persönliches Highlight war ganz klar TOMB MOLD mit dem Album „The Enduring Spirit“. Der gekonnt eingesetzte Mix aus Progressivität und rohem Death Metal mit einer Prise Jazzieness machen das Album für mich zu einem Dauergast in meinen Ohren. Aber auch die weiteren Kandidaten in meiner Liste haben letztes Jahr mit ihren Veröffentlichungen aufgetrumpft. Das ist jedoch selbstverständlich, sonst hätten sie nichts in dieser Liste verloren. Bis auf die erwähnten TOMB MOLD habe ich die Reihenfolge der Liste völlig willkürlich und ohne Beliebtheitsreihenfolge aufgestellt. Im Anschluss an die Liste findet ihr noch eine Spotify-Playlist von mir, in der ich Highlights „gesammelt“ habe. Nun aber viel Spaß beim Lesen und hören! Habt alle ein glückliches und gesundes 2024! (yves)

TOMB MOLD: The Enduring Spirit (Progressive Death Metal)

CARNOSUS: Visions Of Infinihility (Technical Death Metal)

CARNAL TOMB: Embalmed In Decay (Death Metal)

AN ABSTRACT ILLUSION: Woe (Atmospheric / Progressive Death / Black Metal)

SCAB HAG: Wading Through Mephitic Filth (Old School Death Metal)

THE ZENITH PASSAGE: Datalysium (Technical Death Metal)

VOIDCEREMONY: Threads Of Unknowing (Progressive Death / Black Metal)

CRYPTOPSY: As Gomorrah Burns (Brutal / Technical Death Metal)

DYING FETUS: Make Them Beg For Death (Brutal Death Metal)

SENTENCED 2 DIE: Parasitic Infection (Death Metal)

PUTRIDITY: Greedy Gory Gluttony (Brutal Death Metal)

SUFFOCATION: Hymns For The Apocrypha (Brutal Death Metal)

OWDWYR: Receptor (Progressive / Technical Death Metal / Djent)

KRAANIUM: Scriptures Of Vicennial Defilement (Slam / Brutal Death Metal)

CANNIBAL CORPSE: Chaos Horrific (Death Metal)

SOEN: Memorial (Progressive Rock / Metal)

DEAD AND DRIPPING: Blackened Cerebral Rifts (Brutal Death Metal)

FROZEN SOUL: Glacial Domination (Death Metal)

IN FLAMES: Foregone (Melodic Death Metal)

DEVIN TOWNSEND: Lightwork (Progressive Rock / Metal)

Und wie versprochen hier noch die Spotify-Playlist:

