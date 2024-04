THEY CAME FROM VISIONS

„The Twilight Robes“

(Black Metal)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 23.02.2024

Label: Eisenwald

Webseite: Bandcamp / Instagram / Spotify

Ukrainischer Black Metal war auch schon länger vor dem russischen Angriffskrieg ein Thema für mich. Die BM-Scheiben aus der Ukraine, die mir gefallen und mit denen ich mich beschäftigt habe, haben eine eigene Art, die mir sehr gefällt. In meinen Ohren geht es vor allem um tolle Melodien, die von (wenn gegeben) beiden Gitarren als Lick in Riffform dargeboten werden. Manchmal kommen dann noch vereinzelte cleane Gesangpassagen zum üblichen Gekrächze hinzu, die viel Stimmung erzeugen. Bei vielen sind auch immer wieder cleane Gitarrenparts zu hören, die eine gute Abwechslung zum BM bieten. Der Gitarrensound ist oft, abweichend vom typischen BM-„Gerausche“, recht warm und eher weniger verzerrt. Klingt einfach gut, wenn auch untypisch.

Alles davon bieten auch THEY CAME FROM VISIONS aus Kiev, sogar komprimiert im Song „The Blissful Defeat“, den ihr euch unten im Video ansehen und –hören könnt. Diese Art von Black Metal ist mir bis jetzt nur bei Bands aus der Ukraine untergekommen und gefällt mir sehr. Am besten klingt es für mich, wenn dann noch in der Landessprache gekrächzt und geschrien wird. Das ist bei THEY CAME FROM VISIONS, die ihr erstes Album vor 4 Jahren selbst digital und über Bloodred Distribution lediglich als MC veröffentlicht haben zwar nicht der Fall, aber „The Twilight Robes“, welches jetzt über Eisenwald veröffentlicht wurde, zündet bei mir auch mit englischen Texten.

Absoluter Anspieltipp ist das eben genannte „The Blissful Defeat“, weil es einerseits mit fünfeinhalb Minuten der kürzeste Track der Scheibe ist, aber andererseits, die oben beschriebenen Punkte als Quintessenz zusammenfasst.

Das titelgebende „The Twilight Robes“ hingegen hebt sich davon ab, indem es teiweilse einige Anleihen von Dissection aufweist, aber auch punkige Stellen zu vermerken hat. Dieser Song erweitert den ukrainischen „Stil“ etwas, gefällt mir aber auch gut. Ich werde bei BM aus der Ukraine auf jeden Fall aufmerksam bleiben und bei THEY CAME FROM VISIONS sowieso. Sie haben sich mit „The Twilight Robes“ direct in meine Top 10 der Black Metal Bands aus ihrem Land befördert. Hört es euch an! (hendrik)