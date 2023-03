SUBWAY TO SALLY

„Himmelfahrt“

(Folk Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 24.03.2023

Label: Napalm Records

Webseite: Homepage / Facebook

Gleich vorweg, ich habe nicht damit gerechnet, dass mir nochmal ein neues SUBWAY TO SALLY Album so gut gefallen würde wie „Himmelfahrt“, ihrem 14. Album. Die Band ist sicher einer der meist gesehenen Liveacts und begleitet mich seit Mitte der 90er Jahre, hat aber ehrlich gesagt schon seit einigen Alben und somit seit vielen vielen Jahren kein echtes Aha-Erlebnis mehr erzeugen können.

Bereits die Vorabtracks „Was ihr wollt“ und „Leinen los“ gehören zu den besten Tracks, die STS seit „Ewigkeiten“ veröffentlicht haben. Allein diese beiden Tracks verbinden alte Trademarks und Moderne mit ausgereiften Texten zu wirklich packenden Stücken. „Hoffnung“ ist das, was das Album ausstrahlen soll und mit den genannten Vorabtracks haben sie die Hoffnung auf ein richtig starkes Album gelegt – mit Recht wie sich nun herausgestellt hat.

SUBWAY TO SALLY: „Viele Songs des neuen Albums handeln jetzt von Aufbruch und Reise, davon, anderen Menschen die Hand zu reichen, um sie aus dunkelster Tiefe ins Licht zu führen. Die aktuellsten Ereignisse in der Welt stellen diese Hoffnung allerdings auf eine schwere Probe. Wermutstropfen und Verbitterung trüben die Hoffnung. So muss auch Gott auf dem Album zu Wort kommen, um seiner Enttäuschung über sein Werk Luft zu machen.“

Unter diesem Hintergrund des Themas „Hoffnung“ haben SUBWAY TO SALLY auch während des Schreibprozesses ursprünglich gedachtes Material wieder verworfen zugunsten der neuen Stücke. Eine gute Idee, wenn man sich das Ergebnis anhört.

Viele Songs klingen vertraut, als wären sie auf früheren Alben um die Jahrtausendwende, die alle Fans lieben, schon drauf gewesen. Folkige und mittelalterliche Elemente sind ebenso wie moderne Rock- und Metalsounds vertreten. SUBWAY TO SALLY haben sich irgendwie neu erfunden und zugleich alte Trademarks beibehalten. Auch moderne elektronische Einflüsse klingen so, als hätten sie schon immer zum Sound von STS dazu gehört.

Unerwartet für mich und genau das macht das Album so spannend. Es ist wie einen alten Freund zu treffen, den man jahrelang nicht gesehen hat. Man versteht sich sofort wieder, getreu nach dem Motto „denn es geht nie vorüber, dieses alte Fieber, das immer dann hochkommt, wenn wir zusammen sind“ (okay, andere deutsche Band, aber passt irgendwie). SUBWAY TO SALLY konnten bei mir altes Fieber wieder erwecken mit ihren 12 neuen Stücken, die für Fans der Band kaum Wünsche offen lassen dürften würde ich sagen. Ich bin voll zufrieden! (eller)