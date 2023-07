SPIRITUAL FRONT

„The Queen Is Not Dead“

(80ies Cover)

Wertung: Gut/Geht so

VÖ: 21.07.2023

Label: Prophecy Productions / Auerbach Tonträger

SPIRITUAL FRONT zollen den Künstlern, die aus Versehen den Soundtrack ihres Lebens komponiert haben und ihre größten Emotionen für immer mit Noten und Worten verbinden, eine herzliche Hommage. Das waren THE SMITHS für die Römer und nun lassen sie die Welt an ihrer tiefsten musikalischen Liebe teilhaben.

So grüßt die Erklärung für dieses Werk aus dem Pressetext. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Besonders wenn man sich, wie die Italiener, meist streng ans Original hält und außer dezent eingestreute Streicher und Hornparts eher demütig mit dem Songmaterial umgeht.

The Smiths zu huldigen ist eine Sache, sie zu covern eine ganz andere Sache. Letzteres geht aus einem bestimmten Grund nicht. The Smiths besitzt die Besonderheit der Ambivalenz zwischen tragischen, oft zynischen Texten und einer lieblichen Melodie. Dieses immanente Merkmal kann ein Cover weder verändern, noch verbessern. So klingt jedes Cover hier zwar bemüht, aber die unglaubliche Leichtigkeit der Verschmelzung von bipolaren Gemütszuständen geht jedem Song ab.

Das von tragischer Schwere durchzogene und mit rauem Unterton dargebotene „There Is a Light that Never Goes Out“ gehört sicherlich zu den stärksten Tracks des ambitionierten Werks.

Manchmal verkommt es ungewollt zur Comedy, wie bei „Ask“ oder „Panic“, dagegen steht das sehr gut gemachte „Bigmouth strikes again“, welches ebenso wie „Girlfriend in a Coma“ mit Backings eine neue Hierarchie integriert. Auch gelungen, das romantische Cover von „Please, Please, Please Let Me Get What I Want“ von 1984.

Fazit: Eine interessante Huldigung, allerdings, wer diese 80er zusammen mit The Smiths erlebt hat, wird eher sehnsüchtig zurückblicken und die Originale aus dem Plattenschrank kramen. Bonuspunkte gibt es natürlich für das Cover des Covers.(andreas)

Tracklist

1. Still Ill

2. Ask

3. There Is a Light that Never Goes Out

4. How Soon Is Now?

5. This Charming Man

6. Girl Afraid

7. Panic

8. Bigmouth Strikes Again

9. Girlfriend in a Coma

10. The Boy with the Thorn in His Side

11. Barbarism Begins at Home

12. What Difference Does It Make?

13. Please, Please, Please Let Me Get What I Want

14. Shoplifters of the World Unite

15. The Queen Is Dead