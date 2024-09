SCHWARZER ENGEL

„Höhere Gewalt“

(Gothic/Elektro Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 26.07.2024

Label: Krähenzeit Records

Webseite: Homepage / Facebook

Ende Juli veröffentlichten SCHWARZER ENGEL ihr neues Album. „Höhere Gewalt“ umfasst 11 Tracks, die thematisch tief in die Abgründe der menschlichen Seele eintauchen. Musikalisch bewegt man sich in gewohnt düsteren Gefilden mit einer Mischung aus harten Gitarren und Elektroeinflüssen, gespickt sakraler Epik bis hin zu ruhigeren Passagen. Im Kern alles beim alten, wobei es immer besonders wird, wenn sich die dunkle Stimme von Frontmann und Songwriter Dave Jason mit den mächtigen Parts in der Musik von SCHWARZER ENGEL paaren. „Einer gegen Alle“ ist für mich einer dieser Songs, die sich vom Rest des Albums abheben, ebenso wie „Krähenbruder“. Andere, eher elektronisch tanzbar gestaltete Tracks rauschen bei mir dann eher so durch. Dafür ist das Spektrum breiter gefächert als bei reinen Gothic Metal Bands und für mehrere Zielgruppen ist genug dunkler Stoff dabei.

Beim Hören von „Höhere Gewalt“ habe ich für mich wie auch bei den letzten Alben wieder feststellen müssen, dass mich SCHWARZER ENGEL bisher nie komplett überzeugen konnte, aber ein Album hat von der Basis her immer eine gute Qualität und es gibt immer zwei, drei Lieder mit Ohrwurmqualität. Das neue Werk sollten Fans dunkler Musik mit härtere Gitarrengangart also mal gehört haben, um sich ihr Urteil zu bilden. Sollte für jeden was dabei sein. (eller)