RAVEN BANNER

„Rise Up Clan“

(Melodic Death/Viking Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 01.09.2023

Label: Eigenproduktion

Webseite: Homepage / Instagram / Bandcamp

2021 gegründet, bringen die Schweden RAVEN BANNER nun ihr erstes Album raus. Die 10 Tracks von „Rise Up Clan“ wurden von Alexander Backlund (Soen, In Mourning, October Tide) in den Fascination Street Studios produziert, wo Produzent Jens Bogren (Opeth, Sepultura, Kreator) für Mix und Mastering zuständig war. Für einen amtlichen Sound hat man also gesorgt, aber können die Songs da mithalten? Ja, können sie und das richtig gut.

Melodischen Death Metal mit Wikinger-Thematik bekommt man und automatisch kommen einem AMON AMARTH in den Sinn. Auch wenn RAVEN BANNER ihren eigenen Weg gehen, sind Ähnlichkeiten musikalisch und textlich nicht von der Hand zu weisen. Das macht aber rein gar nichts, denn hier wird nicht kopiert und auf dem Album sind einfach viele gute Songs, die für sich sprechen. Gleich die beiden Stücke zu Beginn, „Rise Up Clan“ und „Never Yield“, machen Lust auf mehr. Bester Track ist „Beware The Fury“ an vierter Position auf dem Album, der hat echt Hitpotenzial. Tolle Melodien, dazu eine aggressive (Wikinger-)kriegerische Stimmung, was will man mehr?

Damit ist schon fast Halbzeit auf dem Album und RAVEN BANNER haben den Hörer auf ihre Seite gezogen. Die bereits erwähnten Ähnlichkeiten zu ihren Landsleuten spielen zu diesem Zeitpunkt schon keine Rolle mehr. Warum auch, RAVEN BANNER können halt ebenfalls gute Songs in dem Bereich schreiben, da kann man sich als AMON AMARTH Fan schon freuen, dass es mehr Viking/Melodeath Futter für die Ohren gibt. Hört euch einfach mal die veröffentlichten Tracks an, wie z.B. „Beware The Fury“ und freut euch auf das Album. (eller)