NOCTE OBDUCTA

„Karwoche (Die Sonne Der Toten Pulsiert)“

(Black Metal)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 18.08.2023

Label: Supreme Chaos Records

Webseite: Homepage / Instagram / Spotify

Mit „Karwoche (Die Sonne Der Toten Pulsiert)“ legen NOCTE OBDUCTA in fast 30 Jahren ihr 13. Album vor. Wie auch schon mit „Irrlicht (Es Schlägt Dem Mond Ein Kaltes Herz)“ geht man wieder etwas mehr in die räudigere Ecke des Black Metals. Wobei sie davon ja nie ganz weit weg waren, auch wenn es mal mehr oder weniger der Fall ist. Auch die beiden Alben davor waren schon recht räudig produziert. Aber eben auch in der Spielweise ist man hier gerne wieder deftiger unterwegs, dabei bewegt man sich aber nie weit weg von seinen Wurzeln. Die typischen Melodien und die Avantgarde finden auch hier genug Platz um zu wirken.

Auch die Texte sind wieder mal wunderbar gelungen.

So heißt es zum Beispiel in „Drei Gemeuchelte Sommer“:

Oft sitze ich den ganzen Tag und halte kalte Hände nur

Und endlich peinigt Trauer mich und quält mit tausend Fragen

Die Leichen bleiben stumm und kalt, sie sehen meine Tränen nicht

Man hatte damals sie beweint, nachdem ich sie erschlagen

So kennt man NOCTE OBDUCTA und genau das erwartet man auch.

Mit „Irrlicht…“ konnten mich die Mainzer wieder packen, nachdem ich einiges Zeit nicht so dabei war und mit „Karwoche…“ gehen wir diesen Weg weiter.

Ehrlich gesagt, finde ich die Band doch recht unterbewertet, aber evtl. können viele mit den avantgardistischen Anteilen nichts anfangen. Für mich sind sie im deutschsprachigen Raum eine DER Bands.

Der Sound und der Mix gefallen mir sehr gut, vor allem die Gitarren, die nicht krampfhaft auf aggressiv getrimmt sind, heben das Ganze hervor. Wenn in z.B. „Sonne Der Toten“ geblastet wird, klingen sie trotzdem sehr hart. Drummer Malte gibt hier seinen Albumeinstand und liefert ab. Sänger Torsten klingt wieder etwas härter, was mir gut gefällt und alles andere hat sich nicht groß geändert in meinen Ohren, wobei ich aber den Basssound hervorheben möchte, der an einigen Stellen sehr gut durchkommt und wirklich gut geraten ist.

NOCTE OBDUCTA haben mich jetzt wieder zurück, mehr noch als mit ihrem Vorgänger und das freut mich sehr! (hendrik)