NFD

„Trinity (EP)“

(Goth Rock)

Wertung: Gut

VÖ: 24.02.2023

Label: Gothic Citadel Records

Webseite: Bandcamp / Facebook

Es ist die erste Veröffentlichung der Band aus dem Dunstkreis von FIELDS OF THE NEPHILIM / SENSORIUM seit 2014. Die EP umfasst drei neue Songs und „Remixe“ von Mark Gemini Thwaite (The Mission / MGT / Peter Murphy) und Ben Christo (The Sisters Of Mercy / Diamond Black). Hinzu kommen alternative Versionen, womit man auf eine Gesamtspielzeit von über 50 Minuten kommt.

Das druckvolle „Surrender to my will“ eröffnet die EP. Harsche Goth-Gitarren, düster-rauer Gesang und ein Gefühl dafür, die Härte in ein harmonisches Gerüst zu kleiden. Kleine Zwischenspiele, geschickte Tempowechsel und eine betörende Hookline vervollständigen den Song. Eine Flut von düsteren Klangspektren ergießt sich mit der nötigen Eleganz in die Gehörgänge. Wesentlich ruhiger und getragener fließt „To find my heaven“ verträumt dahin. Allerdings baut der Song mit zunehmender Spielzeit reichlich Tempo auf und gipfelt in einem exzessiven Finale. Das dritte, fast hymnisch interpretierte „Static on my soul“ glänzt mit einer verwegenen Melancholie, welche in Verbindung mit treibenden Gitarren, sphärischen Momenten und dem druckvollen Gesang, welcher mit Hingabe den rauen Stimmbändern frönt, für galante Gänsehautatmosphäre sorgt.

Hernach gibt es ganze vier Versionen von „Surrender to my will“, wobei die „No Mercy“ Version das Klangbild etwas schärfer darstellt und die zusätzliche Härte mit euphemistischen Zwischenklängen konterkariert. Die Penitent Cut-Variante von „To Find My Heaven“ überzeugt mit klarer Rhythmik und feinen Melodiebögen. Das Grundgerüst bleibt bestehen, die Energie ergibt sich der Erhabenheit und zwischendrin tobt sich der Gesang von Peter ‘Bob’ White aus. Zum Schluss gibt es nochmal eine sehr drumlastinge Version von „Surrender to my will“.

Fazit: NFD dürften jeden Fields Fan begeistern, auch Fans von The Mission dürften anhand der elegischen Melodien mehr als ein Ohr riskieren. Man darf gespannt sein, wie sich die Band um Mastermind White entwickelt und wie das nächste Full-Length-Album ausfallen wird. Der Werkzeugkasten von NFD ist jedenfalls reich gefüllt. (andreas)