LIFELESS

“Anhedonia”

(Depressive/Suicidal Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 29.03.2021

Label: Talheim Records

Webseite: Facebook / Bandcamp / Spotify

Nein, hier handelt es sich nicht um die LIFELESS aus Dortmund, die Death Metal spielen und schon bei uns besprochen worden sind, sondern um eine Band die anscheinend als One-Man-Projekt in Mexiko starteten und dann wohl nach einem Umzug nach Italien zu einem Trio wurde.

Dieses 2. Album der Band ist zwar schon lange veröffentlicht, liegt mir aber noch nicht so lange vor.

L. Nergot, hat die Band alleine gegründet und ist aktuell in insgesamt 10 Bands tätig.

Dazu kamen zwei Damen, Kjiel (Gitarre und Gesang) (insgesamt 6 Bands) ist Italienerin und Sängerin Hypothermia (3 Bands) ist in Kolumbien geboren.

Eigentlich stehe ich ja nicht so auf DSBM aber einige Truppen können mich dann doch packen. Und LIFELESS gehören dazu.

Bei 4 „kurzen“ und 4 überlangen Tracks bringt es „Anhedonia“ auf fast 75 Minuten!

Was genau den Unterschied von LIFELESS zu anderen Bands macht, kann ich nicht genau ausmachen, aber Sound und Musik sprechen mich an. Die Drums klingen recht eigenwillig abgemischt. Die Trommeln klingen recht trocken, die Becken schwirren dagegen um den Rest herum, sind eher räudig und haben Hall abbekommen. Der Gesang ist genretypisch leidend geschrien und mit Hall belegt, macht sich aber gut. Die Gitarren haben auch ordentlich Effekte erhalten und erzeugen eine drückende Stimmung, die Keyboards tragen dazu bei.

Alles besonders gut in „Time To Go Away From You“ zusammengefasst.

Hier und da fühle ich mich mal an Lifelover, mal an die Band Hypothermia erinnert.

Wer was mit genannten Bands anfangen kann und prinzipiell nicht vom Subgenre abgeneigt ist, sollte mal ein Ohr riskieren!

Ich wurde sehr positiv überrascht! (hendrik)