KEEP OF KALESSIN

„Kartharsis“

(Epic Extreme Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 24.3.2023

Label: Back on Black Records

Webseite: Homepage / Facebook

Episch und melodisch. Extrem und vielfältig. „Kartharsis“, das neue Album der Norweger KEEP OF KALESSIN, vereint alle Stärken der Band und lässt kaum Fragen offen. 2015 erschien mit „Epistemology“ das letzte Full-Length der Band um Sänger und Frontmann Arnt Obsidian, der mit dem langjährigen Bassisten Wizziac und einer der bekanntesten YouTube-Metaldrummer, Wanja „Nechtan“ Groeger, das Lineup bildet.

Gleich beim ersten Durchlauf hat mich das Album in seinem Bann gerissen, wenngleich man mehrere Runden benötigt, um die Ideen, die in den acht Songs (plus Outro) stecken, zu erfassen. Gewohnt komplex, mit Tempo und durchaus langen Stücken von bis zu 10 Minuten, ist das Album dabei aber dennoch über weite Strecken eingängig. Was man zu hören bekommt, wirkt zudem mächtig und bedrohlich durch Keys und Chöre.

Die ersten drei Stücke sind allesamt empfehlenswert, damit hat das Album sich schon eine Höchstnote verdient, weil sich die Norweger damit von vielen Bands im melodischen Black/Death Metal Segment positiv abheben. Egal ob der Titeltrack als Opener, das folgende „Hellride“ (im wahrsten Sinne des Wortes ein musikalischer Höllenritt vom feinsten) oder „The Omni“, das ist ganz großes Kino an epischem Extrem Metal.

Nach den drei Krachern geht’s gut bis sehr gut weiter durch das Album, das auch nach hinten raus z.B. mit „Throne Of Execration“ noch sehr starkes Material zu bieten hat. Eine Pause gönnen uns KEEP OF KALESSIN bei „Journey’s End“ nur kurz nach der Mitte, ansonsten darf man sich eine Dreiviertelstunde feinstem Epic Extreme Metal freuen. Hört euch als Appetizer einfach mal den Titeltrack an. (eller)