JOHN VEN

„Shadowland“

(Goth Rock)

Wertung: Gut+

VÖ: 10.01.2024

Label: Eigenproduktion

Webseite: Facebook / Bandcamp

John Ven ist der Gitarrist von AFTER DUSK (aus Athen) und liefert uns auf seinem Debüt eine (natürlich) gitarrenlastige Version des traditionellen Goth Rocks. Durchdringende Soundstrukturen, der Wechsel zwischen verwaschenem und kristallinen Riffing ist gelungen und auch die dunkle Gesangsstimme legt sich mit betörender Eleganz ins gemachte Bett.

Mehr als einmal blickt John dabei augenzwinkernd nach England und lässt Einflüsse von Rosetta Stone über March Violets oder Stiff Kittens bis hin zu den Sisters erkennen. Das Titelstück und erste Single-Auskopplung aus dem 6-Track Mini Album ist galant inszeniert. Dr. Avalanche schleppt sich im Moloch der dunklen Träume dahin, während die Saiten sägen und der Gesang mit betörend dunklem Timbre die Balance zwischen Energie und Melancholie hält.

Eröffnet wird das Werk vom schwelgerischen „call my name“, welches sich mit durchdringender Energie auf dem Teppich der Dunkelheit austobt. Eine kleine Melancholie durchschleicht die düster-tanzbare Eleganz. „You and me“ ist von der Gitarre her etwas straighter arrangiert. Der dunkle Gesang konterkariert die Atmosphäre, während man textlich eine Zweisamkeit zwischen Sehnsucht und Verlust jahreszeitentechnisch bearbeitet.

Fazit: Alte Gothrocker sollten hier mal ein Ohr riskieren. John gelingt es, die sphärische Eleganz von After Dusk mit einer eigenen Note zu versehen. (andreas)