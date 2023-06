JAPANISCHE KAMPFHÖRSPIELE

„Blaskapelle Bürgermeister Bratwurst Bier Geschenkekorb Bibelstelle Bumskabine Bienensterben Völkermord“

(Grindcore)

Wertung: Gut

VÖ: 26.05.2023

Label: Bastardized Recordings

Webseite: Homepage / Bandcamp / Spotify

JAPANISCHE KAMPFHÖRSPIELE!

Unser Kollege Raphael war schon immer großer Fan und damals mit seiner Band Akolyth mit dem Song Geistesblitz sogar auf „A Tribute To Japanische Kampfhörspiele“ von 2011 vertreten. Ich dagegen habe selten Zugang gefunden, wenn ich sie auch immer interessant fand. Ihre experimentelle Seite, war für mich aber immer schwer zu greifen. So gefallen mir auch hier beim neuen Album Songs wie „Sieg Der Weißen Impotenz“, „Workflow“ oder „Mathematik“, die vordergründig sehr metallisch sind und vor allem catchy Riffs aufweisen, der elektronische Anteil nur begrenzt eingesetzt wird oder nicht so sehr vordergründig Bestand hat. Bei diesen Songs steht Metal und das Riff im Vordergrund. Ok, bei „Workflow“ und „Sieg Der Weißen Impotenz“ kann man jetzt natürlich hart darüber streiten inwiefern die vorhandenen elektronischen Parts vorder-, hinter-, oder mittelgründig sind.

Trotzdem muss ich sagen, dass „Blaskapelle Bürgermeister Bratwurst Bier Geschenkekorb Bibelstelle Bumskabine Bienensterben Völkermord“ (Was für ein Albumtitel… Ich find´s geil) das Album ist, was bei mir am besten reinläuft.

Der neue Sänger Anselm (sonst auch By A Storm und Shockgnosis) macht einen wirklich guten Job und die Texte von Christof Kather sind wie immer liebreizend, wenn auch ein hammerhartes Brot.

Es sind auch 9 Gastsänger vertreten, die ich jetzt nicht alle aufführe.

Dieses Album ist laut Encyclopaedia Metallum übrigens die 50. Veröffentlichung von JaKa! Das Cover fand ich vorher schon sehr cool. Ein altes Foto von noch älteren Herren, die zwischen Rinderhälften posieren. Grad eben ist mir aber erst aufgefallen, dass allen der Pimmel aus der Hose hängt! Herrlich.

Also ich habe mit dieser Scheibe so viel Zugang wie noch nie zu Jaka gefunden und werde mich folgend auf jeden Fall nochmal mit ihrer Diskografie beschäftigen. (hendrik)