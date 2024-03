GEFRIERBRAND

„…vor langer Zeit“

(Pagan/Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 24.02.2023

Label: Eigenproduktion

Webseite: Homepage / Facebook / Spotify

GEFRIERBRAND kommen aus dem Schwarzwald und das ist auch der mystische Ort, aus dem die Band seine Inspiration und Geschichten für das neue Album „…vor langer Zeit“ gezogen hat. Beschrieben wird dies mit den Worten: „Wenn der Nebel über den dichten Wäldern des Schwarzwalds schwebt, kommt man nicht umhin sich an mystische Orte zu denken. An Orte voll Legenden, uralter Sagen und Märchen, die schon so manches Kinderherz gruselten.“

GEFRIERBRAND wandeln weiter auf dem Pfad, den sie 2020 mit „Es war einmal…“ eingeschlagen haben. „…vor langer Zeit“ erzählt die Geschichten, Märchen und Sagen mit rauem Gesang weiter. Musikalisch bewegt man sich aus meiner Sicht im Pagan und Black Metal. Häufig sind es schöne, melodische Banger, meist mit mehr Tempo, aber auch mal etwas gemäßigter in der Geschwindigkeit, die einen in den Bann ziehen. Beste Beispiele, also Songs zum Reinhören, sind aus meiner Sicht der Titeltrack „…vor langer Zeit“ oder auch „Ach wie gut…“, die ihr u.a. bei Spotify unter die Lupe nehmen könnt.

Ich kannte die Band bisher nicht, habe das Album aber mit viel Interesse gehört. Vielleicht waren es die Texte, vielleicht die Musik oder die Mischung, die bereits nach dem ersten Durchlauf neugierig gemacht haben. Das Album wächst wie man so schön sagt mit jedem Durchlauf, die erwähnten Stücke (vor allem „Ach wie gut…“) werden noch öfter von mir gehört werden. Hört einfach mal rein, GEFRIERBRAND sind für die Zukunft eine interessante Band aus meiner Sicht. (eller)