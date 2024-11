ESCAPE WITH ROMEO

„Suspicious Bliss“

(Wave / Elektronica / Post Punk)

Wertung: Gut+

VÖ: 01.11.2024

Label: Zeitklang

Webseite: Homepage / Facebook / Bandcamp

Bei diesen alten Granden der deutschen Wave Musik ist es immer ein besonderes Vergnügen, eine Rezi zu schreiben! Zunächst schaut man in sein altes Konzertbüchlein, 15mal gesehen, und dann schaut man in sein Plattenschrank, einiges drin, und zu guter letzt schaut man in seinen Kopf und erinnert sich an interessante Clubkonzerte und Festivals und an Abende, in denen der Plattenspieler die Gemütlichkeit widerspiegelte. Nun ist es so, dass mein letztes EWR Konzert fast ein Vierteljahrhundert her ist und irgendwie die Band in den letzten Jahren an mir vorbei geschlichen ist. Der Kopf der Band ist für mich Hydra-ähnlich, weil ich als „Alter Mann“ zunächst die großartigen PINK TURNS BLUE mit ihm in Verbindung bringe. Dann gibt es noch diese ganz besondere Radiosendung von Thomas Elbern (Graffiti“), Die Musiksendung startete 1984 (Elbern übernahm ’86) und widmete sich vornehmlich unabhängigen Musikproduktionen aus dem Punk-, Wave-, Elektronik- und Crossover-Umfeld. Ich kann mich noch erinnern, als er irgendeine „Band“ ankündigte, deren Hauptinstrument ein Fön war. So jetzt die Überleitung!!!

ESCAPE WITH ROMEO ist im Gegensatz zu PTB und anderen deutschen Speerspitzen des damaligen Wave Rocks eher etwas experimenteller unterwegs gewesen. Und auch das aktuelle Werk ist eine expressionistische Werkschau zwischen Dali, Post Punk, elektronischen Finessen, Synth-Spielereien und Thomas‘ ganz eigenem, leicht verträumten Gesang.

Gleich der Opener „The Outsider“ hat unterschiedliche Facetten der Musik von EWR. Da sind zum einen die elektronischen Spielereien, die immer ein wenig soundtrackartig in die Szenerie dringen, dann die verwaschenen Saiten, die im Mark auch mal sehr schräg daherkommen und zwischendrin ein paar krachige Momente aufweisen. Thomas Elbern gelingt es, mit unaufdringlichem Gesang einen erzählerischen Ton zu integrieren. Zum Finale nimmt man ein wenig Fahrt auf und lässt die Gitarre auch mal den Solopart übernehmen. „Black jaguar in a police car“ ist ebenfalls sehr saitenorientiert und erinnert ein wenig an Shoegaze, bleibt sich aber einer gewissen Schräge treu, trotzdem gelingt ein leichter romantischer Schwenk, der sich in sanftmütigen Klängen manifestiert, dennoch bleiben die surrealistischen Klangspektren reichlich verschnörkelt.

„You’ve failed the Empathy test“ beginnt (und endet) mit dem erotischen Knistern einer Schallplatte. Der Gesang scheint aus einem imaginären Hinterzimmer zu kommen. Dieses Indie-Alternativ-Rock-Stück lässt ein wenig Phillip Boa Feeling aufkommen. Der Song beschäftigt sich mit der Einsamkeit im modernen Leben. („You will end up later in the arms of your fake friends“ bleibt als erfolgreiches Ergebnis). „Nightshift“ hat diesen treibenden Beat, der sehr tanzbar daherkommt. Das folgende „my robot life“ ist von einer verqueren, cineastischen Soundstruktur umgeben. Das Gesamtgebilde ist mit einer fragilen Eleganz verziert, während der Gesang verzerrt und erzählerisch daherkommt. Insgesamt kommt der Song fast wie ein liebreizender Industrial daher.

„Freezing in summertime“ ist ein schwungvolles Up-Tempo Stück, welches unterschwellig eine galante Melancholie mitschwimmen lässt. Auch hier gibt es wieder dieses variable Treiben hinterm Mikro, bzw. den Einsatz des Vocoders. Zum Ende hin lässt man ein wenig Bedrücktheit einfließen. Danach folgt ein gewagtes (aber insgesamt gelungenes) Cover von Fad Gadget’s „Back to Nature“. Gelungen auch deswegen, weil es sich perfekt in das Gesamtbild einfügt und auch weil man die Liebe für das Original immer durchblicken lässt.

Fazit: Eigentlich hatte Thomas Elbern im Sommer 2019 mit den letzten Konzertauftritten einen Schlussstrich unter das Kapitel ESCAPE WITH ROMEO gezogen. Aber ganz und gar aufhören war schwierig. So entstand die Doppel-Werkschau „Based On A True Story“, deren erste CD unveränderte Originale enthält und die auf dem zweiten Silberling mit einer Reihe von Klassikern im generalüberholten Gewand aufwartete. Und nun folgt doch noch ein neues Werk. „Suspicious Bliss“ bleibt der EWR-Seele treu, ist aber eher rau und ungeschliffen. Textlich geht es um die Zeit, in der wir leben und die Themen Angst, Rache, künstliche Intelligenz, Kriegszeiten und das Alleinsein in einer überfüllten Welt. (andreas)

ESCAPE WITH ROMEO live erleben:

28. Dezember 2024 DE-Meschede, Stadthalle, Inbetween Days

21. Februar 2025 DE-Essen, Grend

22. Februar 2025 DE-Köln, Kantine (Yardclub)

28. Februar 2025 DE-Wiesbaden, Schlachthof

01. März 2025 DE-München, Live Evil

28. März 2025 DE-Berlin, Urban Spree

29. März 2025 DE-Witten, Werkstadt: „Dark Skies over Witten“-Festival