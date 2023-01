ELLER :: Top Alben und Songs aus 2022 im Rückblick

Muskalisch war 2022 wieder ein sehr gutes Jahr. Und es zeichnete sich bereits in 2021 ab, welches mein Lieblingsalbum 2022 werden könnte, denn was es im Vorfeld von THE HALO EFFECT zu hören gab, war einfach klasse. Konnte man auch hoffen, wenn DARK TRANQUILLITY Sänger Mikael Stanne mit alten IN FLAMES Mitgliedern gemeinsame Sache macht. Und so steht „Days Of The Lost“ als Old School Melodeath Kracher auch oben in der nachfolgenden Liste, die wieder mal mit vielen Alben quer durch den Düster Metal Sektor geprägt ist. Vielleicht fallen RAMMSTEIN etwas raus, aber das aktuelle Album ist richtig gut geworden und der Titeltrack einer meiner meistgehörtesten Songs in 2022. Neben den Top10 Alben findet ihr unter der Liste weitere Songs, die bei mir oft in der Playlist liefen. (eller)

10 favorisierte Alben aus 2022,

angefangen mit den aus meiner Sicht besten:

THE HALO EFFECT „Days Of The Lost“



MIST OF MISERY „Severance“



DAWN OF SOLACE „Flames Of Perdition“



SEPTICFLESH „Modern Primitive“



AGATHODAIMON „The Seven“



RAMMSTEIN „Zeit“



WITCHER „Lélekharang“



AMON AMARTH „The Great Heathen Army“



DJEVEL „Naa Skrider Natten Sort“



AMORPHIS „Halo“



Weitere meistgehörte Songs aus meiner Playlist

mit guten Alben dahinter:

BEFORE THE DAWN „Downhearted“



BEHEMOTH „The Deathless Sun“



DARK FUNERAL „Let the Devil In“



DARK THE SUNS „Kun Aallot Kallioihin Murtu“



DEMONICAL „Fallen Mountain“



DIE APOKALYPTISCHEN REITER „Euer Gott ist der Tod“



EREB ALTOR „I have the Sky“



GOSPELHEIM „Praise Be“



I AM THE NIGHT „Ode To The Nightsky“



IN FLAMES „State Of Slow Decay“



INSOMNIUM „Lilian“



LORNA SHORE „Cursed To Die“



MANEGARM „En snara av guld“



MANTAR „Hang ‚Em Low (So the rats can get ‚em)“



SALTATIO MORTIS „Odins Raben“



SHADOW OF INTENT „From Ruin… We Rise



Dann auf ein neues. Für 2023 stehen mit neuen Werken von IN FLAMES und KATATONIA gleich zwei Bands in den Startlöchern, von denen ich seit ihren Anfangstagen Fan bin. Man darf gespannt sein…