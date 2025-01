ELLER :: Jahresrückblick – oder neudeutsch „Wrapped 2024“

Wie jedes Jahr ein musikalischer Rückblick auf die letzten 12 Monate, sozusagen findet ihr nachfolgend die „Ellerfy Wrapped 2024“ und dazu ganz ohne Spotify-Algorithmus ermittelt:

Meine Top 10 Alben aus 2024:

1

CEMETERY SKYLINE „Nordic Gothic“ (Melancholic Gothic Rock/Metal)



2

BLAZING ETERNITY „A Certain End Of Everything“ (Melancholic Dark/Doom Metal)



3

DARK TRANQUILLITY „Endtime Signals“ (Melodic Death Metal)



4

BORKNAGAR „Fall“ (Black Metal)



5

WORMWOOD „The Star“ (Melodic Black/Psychedelic/Norse Metal)



6

UNTO OTHERS „Never, Neverland“ (Gothic/Heavy Metal)



7

SETH „La France Des Maudits“ (Symphonic Black Metal)



8

THE VISION BLEAK „Weird Tales“ (Gothic Metal)



9

WOLFHEART „Draconian Darkness“ (Melodic Nordic/Death Metal)



10

DÖDSRIT „Nocturnal Will“ (Atmospheric/Melodic Black Metal)



20 bemerkenswerte Songs, die seit erscheinen in Dauerschleife liefen..

BLAZING ETERNITY „One Thousand Lights“

BORKNAGAR „Nordic Anthem“

CEMETERY SKYLINE „Violent Storm“

DARGOR „Land Of The Dead (Summoning Cover)“

DARK TRANQUILLITY „Not Nothing“

DARKENED „Defilers of the light“

DöDSRIT „Nocturnal Fire“

ENSIFERUM „Long Cold Winter of Sorrow and Strife“

HULDER „Hearken The End“

MORTEMIA „Eyes of the Viper (feat. Margarita Monet)“

PRIMORDIAL „Nothing New Under the Sun“

ROTTING CHRISTb“Like Father , Like Son“

SALTATIO MORTIS „Finsterwacht feat. Blind Guardian“

SCHÄDLICH & SöHNE „Schädlich & Söhne“

SETH „Et Que Vive le Diable“

THY SHINING CURSE „Melmoth“

UNTO OTHERS „Butterfly“

WOLFHEART „Grave“

WORMWOOD „Stjarnfall“

ZORNHEYM „None For All“

Und zum Schluss 5 ganz frische Tracks als Vorgucker auf hoffentlich geile Alben im kommenden Jahr:

ARCH ENEMY „Blood Dynasty“

DAWN OF SOLACE „Fortress“

ELUVEITIE „Premonition“

NACHTBLUT „Todschick“

THE HALO EFFECT „March Of The Unheard“