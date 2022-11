DRUDKH

„All Belong To The Night“

(Black Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 11.11.2022

Label: Season Of Mist Undergorund Activists

Hey ho! Mein zweites Review als Gastschreiber!

Die Ukrainer von DRUDKH haben trotz Krieg in ihrem Land und teilweise schwer in Kharkiv, der Stadt aus der sie kommen, ein Album aus dem Hut gezaubert.

Besonders die letzten Veröffentlichungen, das letzte Album und die Compilation, welche die Songs der drei Splits von 2016 und 2017 zusammenfasste, haben es mir angetan.

Dort wird auch angeknüpft.

Die mächtigen Melodien haben sich kaum verändert, gesanglich hat sich eh nichts getan, außer das in „Windmills“ der cleane Gesang auffällt, ihren Sound haben sie definitiv gefunden und auch der Mix passt wieder perfekt.

Für mich persönlich eine, von vorne bis hinten epische Scheibe, an der es nichts zu meckern gibt. Obwohl…

Die Laufzeit ist mit guten 45 Minuten im mittleren DRUDKHfeld gelandet, ist aber leider nur auf 4 Songs, zwischen knappen achteinhalb und guten fünfzehneinhalb Minuten, aufgeteilt.

Mir persönlich hätte es besser gefallen, wenn „Till We Become The Haze“ als längster und Schlusssong kürzer ausgefallen und dafür ein zusätzlicher Song mit anderen Motiven auf der Platte gelandet wäre. Aber das ist Meckern auf allerhöchstem Niveau und eigentlich unangebracht.

„The Nocturnal One“ wurde ja bereits Ende Februar vorgeschoben, konnte mich da aber noch nicht so ganz greifen. Das Album in Ganzen aber wieder mal voll.

DRUDKH ist und bleibt eine meiner liebsten aktiven Black Metal Bands, ich hoffe da kommt noch einiges. Ich bin zumindest seit längerem bei jeder Veröffentlichung gebannt. (kurt)