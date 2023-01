DRENGSKAPUR

„Geist Der Wälder/Begrabene Tugenden“

(Black Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 06.01.2023

Label: Kombinat Schwarz Metall

Webseite: Homepage / Instagram / Bandcamp

Meine wohl liebste deutsche Black Metal Band hat wieder veröffentlicht.

Die Berliner DRENGSKAPUR bringen eine Compilation heraus, auf der ihre Demo „Begrabene Tugenden“ von 2003 und ihr Debüt „Geist Der Wälder“ von 2006 erstmals auf Vinyl erscheinen. Limitiert auf 300 Einheiten. Bis jetzt gab es nur die jeweiligen Erstveröffentlichungen. Von der Demo gab es 30 Kassetten und vom Debüt 70 CD´s. Beides zusätzlich noch als digitale Ausgabe.

Ab zur Mucke…

Das Debüt von 2006, welches Ende 2005 aufgenommen wurde, macht auf dieser Compilation den Anfang.

Obwohl der Abstand zur Demo nicht so riesig ist, macht sich hier ein Niveauschritt bemerkbar, der nicht zu unterschätzen ist. Die Songs sind für mich ähnlich ergreifend wie das aktuelle Material der Truppe. „Was Der Morast Verschlang“ mag künstlerisch auf einem höheren Level agieren, aber bei „Geist Der Wälder“ macht die rauere Produktion für mich einiges aus. Natürlich sind die aktuellen Sachen keineswegs hochglanzpoliert, aber man hört der Aufnahme ihr Alter eben an. Besonders „Sonnenmacht“ aber noch mehr „ Menschheits Niedergang“ haben es mir angetan. Für mich persönlich wirklich zum Niederknien!

Die 5 Songs mit instrumentalem Einstieg und Abgang knacken die Stunde Laufzeit.

„Begrabene Tugenden“ wurde im Januar 2003, also 20 Jahre vor dieser Veröffentlichung, mit einem Einspurrekorder aufgezeichnet. Das hört man auch direkt heraus, aber das ändert nichts am Charme und der wundervollen Rohheit dieser Aufnahme. Musikalisch ist man, wie gesagt noch nicht auf dem Niveau, was heutzutage zugrunde liegt. Wer die aktuelleren Veröffentlichungen kennt, kann man aber schon direkt hören, dass DRENGSKAPUR am Werk sind und die Entwicklung erahnen. Diese 4 Songs zuzüglich In- und Outro bringen es auf gute 35 Minuten und in diesem Fall auf 1,5 Vinylseiten!

Wintergrimm hat das Re-Mixing selbst in die Hand genommen.

Das Mastering hat bei Tiefenlaut Audio stattgefunden.

Um das Ganze auch bildlich in die Neuzeit zu hieven, wurde das Cover von „Geist Der Wälder“ gelungen neu arrangiert.

Für mich ein absoluter Pflichtkauf. (hendrik)