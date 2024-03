DÖDSRIT

„Nocturnal Will“

(Atmospheric/Melodic Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 22.03.2023

Label: Wolves of Hades

Webseite: Facebook / Bandcamp

DÖDSRIT wurde 2017 vom Schweden Christoffer Öster als Ein-Mann-Projekt gegründet und hat sich erst mit dem dritten Werk „Mortal Coil“ zu einer 4-Mann-Band erweitert. Jetzt legen sie mit „Nocturnal Will“ das nächste sehr abwechslungsreiche Werk vor. Musikalisch im Black Metal verwurzelt, baut die Band eine dunkle und zum Teil monströs bedrohliche Musikwelt auf, die von ruhiger melancholische Trauer unterbrochen und von herzzerreißenden Melodienlinien getragen wird. Angetrieben von zumeist heiseren, geschrienen Vocals wird man als Hörer oftmals mitgerissen, verliert sich in Raserei, wird angezogen von durchdachten Melodielinien von zum Teil hymnischem Charakter und taucht ab in atmosphärisch melancholischen Tiefen.

Das 43-minütige Album ist unterteilt in sechs Songs, die auch schon mal die 10-Minuten-Marke überschreiten, ohne dabei langweilig rüberzukommen. Mein Favorit ist „Nocturnal Fire“, der Track verkörpert den aktuellen Stil von DÖDSRIT meiner Ansicht nach am besten. Also hört euch einfach mal dieses Stück oder gleich das gesamte Album an. (eller)