DJEVELKULT „Drep Alle Guder“ (Black Metal)

Mit dem Review zu „Drep Alle Guder“, dem dritten Album von DJEVELKULT hatte ich zugegebenermaßen so meine Schwierigkeiten. Wieder und wieder habe ich mir die Scheibe angehört, konnte aber keine ordentliche Beschreibung finden. Da habe ich mir mal so einige andere Reviews durchgelesen und war sehr erstaunt, dass teilweise fast unterirdische Meinungen vertreten wurden. Das hatte ich nicht erwartet. Ich empfinde das Album und auch die Band weder als uninspiriert, noch würde ich behaupten, dass mein sein hart verdientes Geld hier nicht ausgeben sollte, da es viel bessere Platten in Fülle geben würde. Ich höre hier, z.B. in „Den Forhatte“ interessante Melodien, die nicht überall vorkommen. Nicht wie andere Kollegen, die langweiliges Standard-Lehrbuch-Riffing unterstellen.

Den Sound finde ich wirklich gut produziert, vor allem das recht klare Schlagzeug gefällt mir, wo andere grausame Triggerdrums hören. Auch finde ich Sänger Dødsherre Xarim alles andere als kraftlos, ich finde der gibt ganz gut Gas.

Na ja, zum Glück lässt sich über Geschmack nicht streiten. „Drep Alle Guder“ hat für mich einige interessante Momente. Es ist jetzt keine Scheibe, die ich mir ständig auflegen muss, aber so schlecht wie einige andere Schreiberlinge es darstellen, finde ich sie auf keinen Fall. Entscheidet selbst! (hendrik)