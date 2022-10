DIMMU BORGIR

“Puritanical Euphoric Misanthropia (Remixed And Remastered)”

(Black Metal oder so)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 28.10.2022

Label: Nuclear Blast Records

Webseite: Homepage / Facebook / Spotify

Eigentlich halte ich ja nicht besonders viel von „Remixed and Remastered“, (genauso wie Neuaufnahmen, wie im Falle dieser Band “Stormblast MMV”) entweder ist der Unterschied in meinen Augen nur gering (im Falle von R&R), zu groß (im Falle von Neuaufnahme) oder ich hafte einfach zu sehr am Original, als das es sich für mich lohnen würde nochmal Geld dafür auszugeben. Dimmu Borgirs “Enthroned Darkness Triumphant” war meine erste oder zweite Black Metal Scheibe überhaupt (ich weiß nicht genau, ob sie vor oder nach Cradle Of Filths “Dusk….. And Her Embrace” gekauft habe”), deswegen hatte ich fast immer eine Bindung zur Band (“Stormblast MMV” hat mich so enttäuscht, dass “In Sorte Diaboli” nicht so richtg bei mir ankam).

Im Rückblick habe ich seit langem eigentlich zwei Lieblingsscheiben. Die eine ist diese hier und die andere ist “Death Cult Armageddon”.

Warum die beiden?

Für mich das perfekte Line-Up der Band.

Im Vergleich zum Vorgänger gab es drei große Veränderungen. Nick Barker ersetzt Tjodalv an den Drums, ICS Vortex ersetzt Nagash am Bass und bringt seine unglaublich geilen Cleanvocals mit in die Band, Galder ersetzt Astennu an der Gitarre. Mustis, der beste Keyboarder, den die Band je hatte ist auf “Spiritual Black Dimensions” auch schon zu hören.

Mit “Fear And Wonder” bringt Mustis auch gleich das beste Intro der Band ever mit auf die Platte und eröffnet damit eine Riege an Hochkarätern, an deren Songwriting er recht viel beteiligt ist.

“Blessing Upon The Throne Of Tyranny”, “Kings Of The Carnival Creation” und “Hybrid Stigmata – The Apostasy” reißen einer mehr als der andere deine Bude im Sturm ab. Und nach dem, für mich auf sehr hohem Niveau schwächelnden “Architecture Of A Genocidal Nature” kommt mit “Puritania” der Übersong der Platte. Live ist der noch geiler.

OK, die Platte ist stark, aber was macht diese neue Version erwähnenswert?

Der Sound ist so geil geworden, dass ich ab jetzt definitiv immer diese Version hören werde, wenn ich Bock auf die Scheibe habe.

Die absolut geile Schlagzeugarbeit von Mr. Barker kommt noch besser durch, der Gesang von Vortex klingt noch mächtiger, Melodien kommen besser durch. Und der Knaller, bei “Puritania” gibt es ein deutsches Sprachsample, was mir vorher nie bewusst aufgefallen ist, jetzt liebe ich es.

Ich habe viele Sachen anders wahrgenommen als auf der Original-Scheibe. Und zwar so sehr, dass ich mich durch diese Version neu in das Album verliebt habe und auch wieder in dieses Line-Up!

Aber es gibt nicht einfach nur die 11 Tracks, nein!

Das Ganze kommt als 3xCD oder 3xLP-Box-Set (limitiert auf jeweils 300 Einheiten schwarzes, rotes oder goldenes Vinyl)!

CD/LP 1 und 2 enthalten die neue Version des Albums, CD/LP 3 enthält einige der Songs aus der Preproduction und auch instrumentale Proben einiger der Songs.

Für mich interessant aber weniger spektakulär! (hendrik)