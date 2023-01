DER TRAUERSCHWAN

„Sanguinare Vampiris“

(Black/Doom Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 25.11.2022

Label: Soulseller Records

Webseite: Facebook

Mit „Sanguinare Vampiris“ liegt das Debütalbum der schwedischen Blackened Doom Metal Band DER TRAUERSCHWAN vor. Deutscher Name, aber schwedische Band, richtig gelesen. Das Ein-Mann-Projekt wurde 2021 gegründet und ist inspiriert von den englischen Dichtern der romantischen Ära, während musikalisch eine düstere Verbindung zwischen 90er Black- und Doom Metal aufgebaut wird. Langsam bis mittel im Tempo kommen bei mir schnell Erinnerungen an die frühen Katatonia Werke hoch. Und ab da haben sie mich, da bin ich ganz Ohr.

„Sanguinare Vampiris“ ist insgesamt ein von der Stimmung her trauriges, melancholisches und düsteres Album, das passend mitten im Herbst zur dunkelsten Jahreszeit erschienen ist. Der Old School Touch dürfte Fans ähnlicher Musik von Anfang der 1990er Jahre erfreuen. Die Songs wirken dabei aber nicht angestaubt, sondern klingen vom Sound her zeitgemäß. Leider habe ich keinen Hit für mich ausmachen können, wie es häufig bei anderen Alben der Fall ist. Das Album wirkt eher in seiner Gesamtheit und lässt sich gut von vorne bis hinten durchhören. Am besten mit Kopfhörer und dabei einfach dem Alltag entfliehen. (eller)