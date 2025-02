DAWN OF SOLACE

„Affliction Vortex“

(Gothic/Dark Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 14.02.2025

Label: Noble Demon

Webseite: Facebook / Instagram / Bandcamp

DAWN OF SOLACE, das Projekt von Tuomas Saukkonen von WOLFHEART und BEFORE THE DAWN, veröffentlichen ihr mit Spannung erwartetes neues Studioalbum „Affliction Vortex“. Gothic/Dark Metal mit typisch finnischem Melancholie Einschlag, den man schon von den Vorgängeralben kennt. Vor allem “Waves” (2020) und “Flames of Perdition” (2022) haben bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Im Gegensatz zu diesen Alben haben die Songs insgesamt weniger Doom Anteile, dafür noch etwas mehr an druckvollen Gitarren, die sich in den Vordergrund drängen. Über die Musik, eingespielt von Tuomas Saukkonen (Drums, Gitarre, Bass) und Saku Moilanen (Keys), legt sich der überwiegend cleane Gesang von Mikko Heikkilä (u.a. Sinamore). Allerdings gibt es gesanglich auch noch stellenweise Growls zu hören von Toumas und Mikko.

Die 9 Tracks haben dieses Mal zwar etwas länger gebraucht, um richtig bei mir anzukommen, aber mit jedem Durchlauf finde ich das Album immer besser, so dass es auf jeden Fall eine Empfehlung wert ist. Vor allem für Fans von Tuomas Saukkonen und seinen ganzen Bands. „Affliction Vortex“ geht dabei aus meiner Sicht schon etwas mehr in Richtung BEFORE THE DAWN, da gibt es einige Überschneidungen. Mit dem neuen Album haben DAWN OF SOLACE wieder ein starkes Album abgeliefert, hohe Qualität über das gesamte Album hinweg! (eller)