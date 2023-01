DARK SKY BURIAL

„Inferus“

(Dark Ambient)

Wertung: Gut

VÖ: 31.12.2022

Label: Extrinsic Recordings

Shane Embury scheint mit seinen 15 Bands in denen er AKTIV tätig ist nicht genug zu haben. Also macht man doch alleine noch ein elektronisches Projekt. Und knallt in 2 Jahren mal eben 5 Alben raus, die er dann auch noch auf seinem eigenen Label released.

Auch wenn ich eher selten elektronische Musik höre, habe ich doch ein klitzekleines Fable dafür. Irgendwas finde ich total spannend, aber nur wenig kann mich wirklich berühren. DARK SKY BURIAL schafft das. Mit seiner Liebe zu dunkler experimenteller Musik und alten Horror- und Science Fictionfilmen hat er einen Knotenpunkt geschaffen, der auch mich begeistert. Ich muss schon in der richtigen Stimmung sein, um diese Musik laufen zu lassen, aber wenn beides zusammenkommt, dann bewegt es einiges in mir. Dies ist auf jeden Fall keine Easy Listening Musik, läuft auf einer Cocktailparty oder in der Kneipe nebenher. Für mich wäre es zum Beispiel was für den Entspannungsraum in der Sauna oder wenn ich am Rechner arbeite. Nur 3 der 9 Songs liegen zeitlich unter der 7-Minutenmarke und einer davon sogar über 10 Minuten.

Referenzen kann ich hier keine anbringen, da ich in regelmäßiger Form nur Ulver konsumiere, die sich teilweise sehr stark von dem unterscheiden was Herr Embury hier abliefert. Größtenteils instrumental gibt es zum Beispiel bei „Fantasme Subjectif“ auch seine Stimme zu hören, die ich direkt erkenne.

Die Liebe zu alten Horrorfilmen kann man meiner Meinung nach auch direkt heraushören, die Songs könnte auch ein Soundtrack sein.

Und düster ist es auf jeden Fall, das habe ich schon daran gemerkt, dass die Musik nicht in jeder Stimmungslage vorteilhaft für mich ist.

Auf jeden Fall habe ich lange darauf gewartet, endlich was von seinem Elektonikprojekt zu hören und ich bin nicht enttäuscht worden. Na ja, das werde ich von Shane Embury eigentlich auch fast nie. (hendrik)