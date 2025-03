DARK DRIVEN

„From The Unbeliever“

(Dark/Gothic Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 21.03.2025

Label: Hammerheart Records

Webseite: Facebook / Bandcamp

Wenn ein Debütalbum wie „From The Unbeliever“ der Schweden DARK DRIVEN von der Plattenfirma angepriesen wird mit vollmündigen Bandvergleichen „für Fans von KATATONIA, SENTENCED, MOONSPELL, UNTO OTHERS“, dann bin ich zum Einen sehr neugierig, zum Anderen vorsichtig. Meistens passen die Vergleiche nicht bzw. das Album reicht nicht an die Qualität der genannten Bands heran.

DARK DRIVEN sind da eine sehr positive Ausnahme, sie können mich mit ihrem Album überzeugen, was daran liegt, dass sie rauen Old School Gothic Metal spielen. Rauer Gesang, druckvoll dreckige Gitarren, melancholische Melodien und natürlich ist die Atmosphäre düster. Das erinnert mich an die Zeit Ende der 1990er und die 2000er Jahre, vor allem an alte SENTENCED Alben oder an ähnliche gelagerte Bands aus dem Norden wie CRYHAVOC, CEMETARY, THE BLACK LEAGUE und CHARON, aber auch an deutsche Combos wie EVEREVE und DARKSEED. Viele alte Vibes und auch Erinnerungen, die DARK DRIVEN da aufkommen lassen mit ihren 10 Tracks, die von Dan Swanö gemischt und gemastert wurden, der den alten Sound kennt und dem Album seinen Stempel aufgedrückt hat.

„From The Unbeliever“ ist ein Album für Gothic Metal Liebhaber des alten, rauen Sounds. Und es ist ein Album ohne schlechte oder langweilige Tracks, die mit jedem Durchlauf wachsen. Man kann also sagen, das Debüt ist rundum wirklich gelungen, gerne mehr davon in Zukunft. In diesem Fall war es wohl gut, dass beim Überfliegen der Promoinfo die richtigen Bands zum Neugierig werden drin standen. Klare Empfehlung zum Reinhören für Gothic Metal Fans, die ein Faible für oben genannte Bands haben. (eller)