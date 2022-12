CONJURER

„Páthos“

(Extreme Metal)

Wertung: Absolute Empfehlung!

VÖ: 01.07.2022

Label: Nuclear Blast Records

Webseite: Homepage / Bandcamp / Spotify

CONJURER entdeckte ich Anfang des Jahres durch ihre 2019´er Kollaboration mit Pijn, die Scheibe „Curse These Metal Hands“ hat mir sehr gut gefallen, weil sie unüblich ist.

Laut Nuclear Blast sind CONJURER im Black Metal anzusiedeln, was ich ganz anders sehe, auch wenn kleine Parts sicherlich dort einzuordnen. Die Einordnung bei Encyclopeadia Metallum im Sludge/Doom/Post-Universum finde ich da viel passender.

Für den Hörer gibt es bei der UK-Truppe alles von Blasts über Doom und drückenden Extrememetalparts bis hin zu verletzlicher Zerbrechlichkeit!

„It Dwells“ und „Rot“ eröffnen die Scheibe schon eindrucksvoll, aber mit „All You Will Remember“ kommt dann die Zerbrechlichkeit hinzu und ab dann wird die Platte von einer starken zu einem echten Juwel! Das ist definitiv mein Song des Jahres! Von ganz ruhigen Anteilen mit cleanem Gesang bis zu Blastbeats kommt hier alles vor.

Der Gesang, der von sehr wütend bis hin zu wunderschön kräftig clean gefächert ist und gerne auch mal zweistimmig in hoch und tief schreiend daherkommt, macht die Scheibe interessanter, als sie musikalisch eh schon ist. Von dissonanten, druckvollen, teilweise recht vertrackten Teilen bis melodiös und eingängig wird hier ebenfalls eine weite Bandbreite abgedeckt!

Ich habe die Platte jetzt schon mindestens 10x komplett gehört, die erste Hälfte sicherlich 25x und immer noch weiß mich die Mischung aus Post (vor allem der Bereich) Sludge und Doom zu packen.

Der Truppe gehört auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit. (hendrik)