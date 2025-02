APOCALYPSE ORCHESTRA

„A Plague upon Thee“

(Medieval Doom Metal)

Wertung: Gut+

VÖ: 14.02.2025

Label: Despotz Records

Webseite: Homepage / Facebook / Bandcamp

Die 2013 im schwedischen Gävle gegründete Band APOCALYPSE ORCHESTRA ist mit ihrem zweiten Album „A Plague upon Thee“ zurück. Bereits das Debüt „The End Is Nigh“ hat bei mir einen guten Eindruck hinterlassen. Der epische bis melancholische Doom Metal, der durch mittelalterliche Folk Instrumente wie Drehleier, Dudelsack und Mandola geprägt ist, schafft es, gut in die Gehirnwindungen einzudringen. Trotz seiner Langsamkeit wird auch dieses Album nie langweilig. Das passiert mir eher selten bei Doom Alben, liegt aber unter anderem auch an den Instrumenten und natürlich an Stücken wie „Glass and Sun“ und „Tempest“. Neben den Instrumenten kommen beim Hören auch die klaren, choralen Männergesangspassagen sehr elegisch rüber. Zusammen mit der Musik sorgt diese absolut eigenständige Mischung für den ein oder anderen Gänsehautmoment.

„A Plague upon Thee“ sollte jeder Doom und Mittelalter Metal Fan mal antesten, es ist eine besondere Reise, auf die man sich hier begibt. (eller)