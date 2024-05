ACOD „Versets Noirs“ (Occult Black/Death Metal)

ACOD

„Versets Noirs“

(Occult Black/Death Meta)

Wertung: Gut

VÖ: 26.04.2024

Label: Hammerheart Records

Webseite: Facebook / Bandcamp / Linksammlung

Die aus zwei Mitgliedern bestehende französische Occult Black/Death Metal Band ACOD ist zurück, um von ihrer Reise auf die andere Seite zu berichten mit ihrem neuen Album „Versets Noirs“. Es bereits das 6. Album, ich bin aber erst mit dem Vorgänger auf ACOD aufmerksam geworden.

Was für Musik bekommen wir auf dem Album, welches ihr euch in voller Länge u.a. bei YouTube anhören könnt? Wer es düster, mächtig, bedrohlich und rituell mag, ist hier genau richtig. ACOD wandern sowohl auf den typischen Black/Death Metal Pfaden als auch immer wieder davon weg. Damit reichern sie zum einen ihr düsteres Klangspektrum an, auf der anderen Seite kommen sie auch immer wieder zurück, und werden nicht zu extravagant. Die Songs machen auch mal Pausen oder gehen in untypische Gefilde, z.B. kleine Einsprengsel, die dem ganzen auch mal einen orientalischen Touch verleihen. Typische Black Metal Vocals werden durch Sprachpassagen ergänzt. Die Stücke sind voller Abwechslung in Geschwindigkeit und Atmosphäre und erzeugen viele unterschiedliche dunkle Stimmungen über das Album verteilt.

Mit dem Opener erhaltet ihr schon einen guten Einblick. Zwar ist er mit 20 Minuten für meinen Geschmack etwas lang geraten, hat aber viele richtig gute Passagen. Mein persönliches Highlight ist dann das nachfolgende „The Son of a God (The Heir of Divine Blood)“. Dieser Track hat die passende Länge und das passende Maß an Abwechslung aus dem düsteren Klangkosmos von ACOD zu bieten. Die nächsten zwei Stücke sind auch gut, kommen an die ersten beiden aber nicht mehr ran. Und dann sind wir auch schon beim Schlussstück des 42 Minuten Albums. Mit „Black Trip“ haben die Franzosen ein Cover von SAMAEL eingespielt, passt sehr gut zum Stil der Band.

Fazit:

ACOD klingen anders und haben etwas Eigenständiges und Besonderes. Genretypische Gitarren sowie orchestrierte Klangbilder werden hier abwechslungsreich zusammengefügt. Für Fans, die in ihrer Playlist z.B. SepticFlesh, Rotting Christ oder Samael haben. (eller)