WEAK ASIDE

“Forward To Darkness”

(Death Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 28.09.2018

Label: F.D.A. Records

Webseite: Homepage, Facebook, Bandcamp

3 Jahre nach dem bei mir nicht ganz zündenen „The Next Offensive“ (Review hier) wird mit „Forward To Darkness“ wieder über F.D.A. nachgelegt.

Eigentlich haben WEAK ASIDE dieses Mal nicht viel anders gemacht, aber dieses Mal packt es mich wesentlich mehr.

Der Gitarrensound ist mächtig, die Drums schön dick angelegt und auch der Gesang packt mich dieses Mal!

Die Einflüsse sind immer noch dieselben und man kann hier wohl sagen, durch Nichtveränderung alles richtig gemacht!

Da haben mich die Jungs letztes Mal wohl auf dem falschen Fuß erwischt, sorry!

Leider hatte ich noch nicht das Vergnügen, die Emdener mal live zu sehen, soweit weg ist das doch gar nicht!

Mit „Forward To Darkness“ haben sie mich auf jeden Fall überzeugt und können sich problemlos in die Riege aktueller junger deutscher Death Bands einreihen! (hendrik)