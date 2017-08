SOCIAL CHAOS/WOJZECH

“7” Split”

(Crust/Powerviolence)

Wertung: Gut

VÖ: 2017

Label: Criminal Attack Records/Power It Up Records

Social Chaos: Bandcamp

Wojczech: Facebook

Auf Seite A haben wir einen neuen Song der brasilianischen Raw Crust Truppe SOCIAL CHAOS. Der Song startet recht langsam um dann in ein räudiges Highspeedgewitter überzugehen. Der Sound ist nicht ganz mein Geschmack, aber dennoch interessant. Trotzdem bevorzuge ich eher saubereren Sound für diese Art von Musik, muss natürlich nicht hochpoliert sein, aber ganz so räudig dann vielleicht doch nicht. Die langsamen Anteile des Songs sind fast doomig, mir gefallen deswegen natürlich die fixen Stellen auch besser. Interessant, aber nicht ganz meins.

Auf Seite B erwarten uns dann 3 neue Songs der Rostocker von WOJCZECH.

Das ist bereits die 16. Split der Jungs.

Powerviolence at it´s best. Die Songs wurden während ihrer Tour durch Brasilien aufgenommen, sind aber keine Livesongs. Highspeedgerappel und Gekreische kommen auf langsamere Parts, die teilweise mit (ja klingt komisch) melodisch dissonanten Gitarren überzeugen, in denen dann gebrüllt wird.

Gefällt mir gut. (hendrik)