RIMRUNA

“Der Hatz Entronnen”

(Black Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 25.06.2017

Label: Eigenproduktion + Naturmacht Productions

Nachdem das erste Album von RIMRUNA (Review hier) vollkommen in Alleinarbeit erschien, kam für die CD-Version bei „Der Hatz Entronnen“ eine Kooperation zustande. Naturmacht Productions und RIMRUNA haben die CD zusammen veröffentlicht, für die Vinylausgabe, die ich glücklicherweise mein Eigen nennen darf, stehen RIMRUNA alleine in der Kreide.

Musikalisch hat man sich von Drengskapur wegbewegt, die 2 Bands werden ja in gleicher personeller Besetzung von den beiden Musikern Wintergrimm und Hiverfroid getätigt. Wen es interessiert, der kann mein Interview von vor ca. zweieinhalb Jahren lesen (Interview hier)!

Natürlich entstehen hier nicht 2 völlig verschiedene Bands, das würde ich auch gar nicht wollen.

Dafür sind die beiden Bands einfach zu gut.

Ihr Black Metal auf „Der Hatz Entronnen“ ist wieder altmodisch, leicht räudig und recht gut produziert.

Das heißt hier, dass man zwar räudig ist aber die modernen Aufnahmemethoden für sich zu nutzen weiß. Sprich, der Sound ist schön kalt, auch in den melodischen Parts, es klingt aber nicht nach einer ranzigen Liveaufnahme aus Anfang der ´90er.

Das Schlagzeug klingt wunderbar organisch und schön trocken, der Gesang ist wie gewohnt garstig krächzend und gefällt mir ziemlich gut.

Dass auf dieser Aufnahme kein Bass gespielt wurde, kann man meiner Meinung nach nicht hören. Die Gitarren klingen authentisch sägend und in den zweistimmigen Stellen harmonieren sie sehr gut, was tolle Melodien hervorzaubern kann.

Neben den 4 Songs, wobei der kürzeste knapp über 12,5 Minuten liegt, gibt es noch ein In- und ein Outro.

Die CD gibt es als Digipak (limitiert auf 500) und als A5-Digibook (limitiert auf 50).

Die handnummerierte Vinylversion ist auf 500 Einheiten begrenzt und enthält auch das 8-seitige Booklet in größer.

Wieder mal eine absolut gelungene Veröffentlichung der beiden Berliner!

Ich freue mich jetzt schon auf mehr davon. (hendrik)