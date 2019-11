MAY THE FORCE BE WITH YOU

“The Barrier”

(Hardcore/Metal/Thrash Metal)

Wertung: Gut

VÖ: Juli 2019

Label: Horror Business Records

Webseite: Facebook

Die Band aus der Nähe von Dortmund ist bereits seit 2005 im Metalbusiness unterwegs und hat in 2019 ihr neues Album “The Barrier” veröffentlicht. Früher recht einfach als Metalcore einsortierbar, sind MAY THE FORCE BE WITH YOU mittlerweile viel variabler unterwegs. Mal hört man reinen Hardcore, mal thrashigen Metal, mal auch Modern Metal Einflüsse und etwas Punk. Dabei versuchen sie dem Hörer musikalisch immer schön eins auf die Fresse zu geben, was z.B. im dritten Track “Scraped Knees” richtig gut klappt. Auch vom Tempo her geben sich die fünf Musiker abwechslungsreich. Sie können es sowohl langsam und dabei tonnenschwer wirkend, als auch mit Tempo nach vorne gehend.

Bei MAY THE FORCE BE WITH YOU bekommt ihr Musik, die vor allem live gut rüber kommen sollte, was die Jungs auf ihrer Facebook Seite auch entsprechend selbstbewusst bewerben: “MTFBWY would love to crash your town!!!”. Da dieSongs auf dem Album schon sehr viel versprechend, solltet ihr einfach mal die Augen und Ohren offen halten, wo ihr die Band live erleben könnt. (eller)