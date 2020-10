GEDANKEN!!! Wie sehr muss eine Band die Erwartungen der Fangemeinde erfüllen? TEIL II

Der Segen und die Last mit dem Internet.

Vor Jahren habe ich schon mal einen Text über meine Gedanken veröffentlicht.

Jetzt ist es wieder soweit und ein Thema hat mich so gepackt, dass ich dazu etwas loswerden muss!

Letztes Mal (Link hier) ging es um Machine Head und der Reaktionen von Fans VOR Veröffentlichung des letzten Albums, aufgrund von Vorab-Songs, die im Netz zur Verfügung gestellt wurden.

Quasi dasselbe ist SIX FEET UNDER jetzt auch passiert, bloß ging es dabei nicht nur um die Band, sondern Chris Barnes wurde auch viel persönlich angegriffen!

Als damals „Maximum Violence“ und „True Carnage“ veröffentlicht wurden, war ich großer Fan der Band und sie genoss großes Ansehen. Viele Leute liefen mit ihrem Merchandise (zumindest in unserer Gegend) herum, sie spielten fette Touren und hatte gute Spielzeiten auf großen Festivals.

„Bringer Of Blood“ habe ich auch noch gekauft und es hat mir auch gefallen, danach habe ich persönlich das Interesse an ihnen verloren. Hauptsächlich, weil sich mein Musikgeschmack in eine andere Richtung entwickelt hat.

Im Vorfeld der Veröffentlichung von „Nightmares Of The Decomposed“ wurde sehr viel auf der Band herumgehackt und noch öfter gab es persönliche Angriffe auf Chris Barnes. Was leider anscheinend im Netz nichts Neues ist, sondern schon länger läuft.

Was ich persönlich gesehen habe war unter anderem ein Meme, in dem ein offensichtlich obdachloser Mann mit verfilzten Haaren und Vollbart gezeigt wurde, wie er in seinem Hab und Gut an einem Laptop arbeitet und es ihm nicht leicht fällt.

Der Text dazu war sinngemäß: Chris Barnes, der im Netz die Kommentare zu den neuen Videos beantwortet!

Ok, ich musste kurz schmunzeln, aber wirklich lustig fand ich dieses Bild überhaupt nicht!

Das ist Cybermobbing!

Weiterhin wurde sich darüber lustig gemacht, dass Chris Barnes auf Twitter mit harten Worten auf harte Angriffe reagiert.

Man kann darüber diskutieren, ob das die beste Art und Weise ist mit solchen Angriffen umzugehen, aber ich persönlich finde es mehr als menschlich und verständlich, dass man nach andauernden Angriffen auf die eigene Person irgendwann keine Lust mehr hat einfach nur zu schlucken.

Eine andere Aussage war, dass Chris Barnes der lebende Beweis sei, was eine Legalisierung von Cannabis anrichten könne!

Und ich habe ein Review eines großen Metalmagazins gelesen indem davon die Rede war, dass es unverschämt sei, den Sound der neuen Scheibe so zu veröffentlichen, wie er sei. Außerdem wäre der Gesang abgrundtief schlecht.

Leute, die Band hat grad Album Nummer 17 veröffentlicht und zwar alle bei Metal Blade Records.

Kann was mit einem alten Vertrag zu tun haben, aber meint ihr nicht, dass so ein großes Label eine Band, die sie überhaupt nicht mögen und die kein Geld einbringt, so lange mit ihrem Logo marschieren lassen?

Ich habe daraufhin ALLE Alben der Band angehört, die an mir vorbei gegangen sind.

Ganz ehrlich? Es war kein Rohrkrepierer dabei. Nicht alles gefiel mir gleich gut und der Gesang von Chris Barnes hat sich auch verändert, aber nicht unbedingt zum Negativen. Er ist halt anders. Bei über 25 Jahren Gegrunze für SIX FEET UNDER und den glorreichen Zeiten mit Cannibal Corpse davor, aber wohl kaum verwunderlich.

Trotzdem fällt das für mich immer noch unter „Geschmack“!

Selbst wenn es mir persönlich nicht gefällt, ist das noch lange kein Grund jemanden persönlich anzugreifen!

Den Hatern muss ich zugestehen, dass solche Aktionen wie auf der Tour mit Cattle Decapitation natürlich kein gutes Bild auf ihn als Person werfen. Und natürlich darf jeder seine eigene Meinung haben, aber würdet ihr alle, die ihr so etwas schreibt, das auch persönlich, face to face, wiederholen?

Traut ihr euch?

Oder könnt ihr das nur, während ihr euch hinter eurer Tastatur oder dem Handy versteckt?

Mir persönlich hat die tagelange Beschallung mit SIX FEET UNDER Tracks relativ gut gefallen! Und auch wenn Chris Barnes in den letzten Jahren den ein oder anderen Fettnapf mitgenommen hat und auch mal kräftig ins Klo gegriffen hat, finde ich persönlich ihn immer noch ziemlich gut als Death Metal Sänger. Die Hater könnten ja mal versuchen, dasselbe auf die Beine zu stellen!

(hendrik)