SLAUGHTERDAY

“Tyrants Of Doom”

(Death Metal)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 23.09.2022

Label:F.D.A. Records

Webseite: Facebook / Bandcamp / Spotify

Wow, das stellt schon mein 6. Review für die Nordlichter dar und ein Interview haben wir auch schon hinter uns.

Auf dem diesjährigen Party.San durfte ich dann SLAUGHTERDAY auch mal live bewundern. Die Jungs (live natürlich incl. Rest der Band) sind nicht nur in ihren Interviews und ihrem Podcast (Link hier) mega sympathisch, sondern live!

Fast 2 Jahre nach „Ancient Death Triumph“ wird nachgelegt.

Nach einem Intro, das für meine Ohren schwer nach ´80erJahre Horrorfilm klingt, gibt es auch direkt auf die Zwölf!

„Mauled“ war auch die Vorabveröffentlichung!

Musikalisch hat sich nicht viel geändert, vielleicht war das Tempo sonst durchschnittlich höher, aber auch nicht schwerwiegend!

Momentan höre ich zwar sehr wenig Musik aus dieser Richtung, aber trotzdem kann „Tyrants Of Doom“ punkten, vor allem „Necromantic Visions“ und der Titeltrack gefallen mir gut! „Predator“ als Abschluss reißt für mich persönlich dann aber alles ab. Ich habe versucht herauszufinden, ob dieser Song ein Cover ist, da er spieltechnisch der einzige Ausreißer im ganzen Gefüge ist, aber konnte nichts finden. Die Cowbell ist einfach geil, die Riffs in Verbindung mit dem Drumming erinnern mich an… Scheiße, ich komm nicht drauf, und der Rülpser am Ende macht den Track perfekt!

Jörg Uken hat im Soundlogde wieder mal ganze Arbeit geleistet, never change a winning Team. Das Cover gefällt mir dieses Mal nicht so wie die vorherigen, hat aber für mich einen sehr interessanten Hintergrundfakt, denn es kommt vom Serben Stefan Todorović der unter dem Namen „Khaos Diktator Design“ schon viele Cover entworfen hat und musikalisch seit 10 Jahren unter dem Synonym Atterigner bei Gorgoroth am Mikrofon steht, jedoch nicht live!

Wie gehabt, die beiden liefern ab und ich hoffe, dass sie ab jetzt noch mehr Aufmerksamkeit bekommen werden. (hendrik)