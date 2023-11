ROME

„Live in Kyiv 2023“

(Dark Folk)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 06.10.2023

Label: Trisol Music Group

Mit seinem Musikprojekt ROME setzt sich Jerome Reuter beharrlich für die Ukraine ein. Unlängst hat ROME das grandiose Album “Gates Of Europe“ veröffentlicht, das sich ausschließlich mit dem Ukrainekrieg beschäftigt (Review hier lesen). Zudem ist Reuter bereits mehrfach in die Ukraine gereist, um dort Solidaritätskonzerte für das von Russland angegriffene Land zu spielen. Nach Aussage des Labels war ROME die erste ausländische Band, die nach dem Beginn des russischen Großangriffs in der Ukraine aufgetreten ist.

Das Konzert, das ROME am 18.02.2023 in Kyiv gespielt hat, war besonders bewegend. YouTube hat einen Mitschnitt des faszinierenden Auftritts im Angebot. Inzwischen gibt es auch eine Doppel-CD des Konzerts. Endlich wird dieses herausragende historische Ereignis auch auf diese Weise gewürdigt.

Die Aufnahme beginnt mit sphärischen Klängen. Hieraus entwickelt sich bald der schleppende und wuchtige Industrial-Track „Like Lovers“. Anschließend folgt „Celine In Jerusalem“. Der Folksong klingt live noch eindrucksvoller als in der Studioversion, das Klangbild wirkt noch dynamischer und melodischer. Die Setlist beinhaltet einige bewährte Klassiker. Zum Beispiel „Die Nelke“, „Neue Erinnerung“ und „Der Wolfsmantel“. Alle drei Lieder wirken in der Liveversion druckvoller als in der Studioversion.

Weitere Höhepunkte des Auftritts sind die Stücke „Sons Of Aeeth“, „No Second Troy“, „Ächtung Baby“ und „Families Of Eden“. Besonders ergreifend wirkt der letztgenannte Song. Reuters Stimme klingt hier äußerst intensiv: Man hat das Gefühl, er singt sich die Seele aus dem Leib. Auch die Version des Ohrwurms „One Lion‘s Roar“ ist sehr überzeugend. Das liegt sicher auch daran, dass beim Refrain das Publikum begeistert mitsingt.

Vier Lieder beziehen sich direkt auf den Krieg in der Ukraine: „The Brightest Sun“, „Going Back To Kyiv“, „The Ballad Of Mariupol“ und „Yellow And Blue“. Natürlich wohnt dem Song „Going Back To Kyiv“ bei diesem Konzert eine außerordentlich starke Symbolkraft inne. Die Atmosphäre wirkt während dieses Lieds besonders feierlich.

Beide CDs verdeutlichen sehr eindringlich, dass bei diesem Konzert ein machtvoller Zauber des Zusammenhalts gegenwärtig war. Dieser starke Zauber wird besonders greifbar, wenn Reuter am Anfang der großartigen Freiheitshymne „The Brightest Sun“ auf herzergreifende Weise erklärt: Mehrfach habe man ihm abgeraten, in die Ukraine zu reisen, um dort Solidaritätskonzerte zu spielen. Doch nun sei er in Kyiv – und in Sicherheit, denn: Hier sei er unter Brüdern! Kein Zweifel: Die Worte und Taten Reuters zeugen von einem vorbildlichen Charakter! Wen Reuters Engagement für die Ukraine nicht berührt, hat vermutlich ein Herz aus Stein.

Die wundervolle Idee eines freien Europas wird vor allem mit den Songs „Who Only Europe Know“, „Uropia O Morte“ und „One Fire“ beschworen. Das Konzert endet mit dem mitreißenden und sehnsuchtsvoll klingenden Lied „Swords To Rust“. Danach sind noch die feierlichen Töne der Klangcollage „Les Hirondelles“ zu hören – und viel Applaus!

Der Konzertmitschnitt bietet eine ausgewogene Mischung aus den verschiedensten Schaffensperioden von ROME. Die Klangqualität der beiden CDs ist sehr gut. Fast alle Liveversionen wirken kraftvoller als die Studioversionen. Die Musik klingt nicht verwaschen, die einzelnen Klangelemente sind differenziert wahrnehmbar. Reuters außergewöhnlich schöner Gesang steht im Mittelpunkt des Geschehens. Das effektvolle Schlagzeugspiel von Yann Dalscheid kommt gut zur Geltung, ebenso sein intensiv wirkender Hintergrundgesang. Bei diesem famosen Konzert stand Thierry Hames am Mischpult.

Das Cover der CDs ist edel gestaltet. Vier stimmungsvolle Schwarzweiß-Fotografien vermitteln einen starken optischen Eindruck dieses grandiosen Konzerts. Beim Öffnen des Covers fällt der Blick nicht nur auf die CDs, sondern auch auf einen zweiseitigen Text von Jerome Reuter. Reuter beschreibt in seinem Text die besondere Atmosphäre des Konzerts: Manche der Konzertbesucher waren Frontkämpfer. Sie schenkten ihm als Dank für seine Unterstützung Flaggen und Abzeichen ihrer Einheiten. Reuter erinnert daran, dass ein Konzertbesucher die magische Stimmung dieses Abends mit den folgenden Worten beschrieben hat: „For the duration of the show, it felt like we had already won.“

Reuter erläutert auch, warum ihn der Freiheitskampf der Ukraine so stark bewegt und warum er diesen Kampf unterstützt. Dabei äußert er sich auch zum Mut der Ukrainer und Ukrainerinnen: „Their courage charms us, because it indicates that Western man can still love an idea better than all things in the world; that in these European lands there are still men who will venture all to put in act the invisible thought of their mind, the idea of their free nation. Men and women of courage, resolutely minded in a just cause, are also full of inspiring faith to the rest of our European family.

While few of us in the West are called to charge into battle these days, we can learn many a thing from our Ukrainian brothers and continue to be inspired to choose the good, true, and honorable in a world where it can be hard to keep carrying the fire.

The Gods hold with the courageous. Ukraine will prevail. For your and our freedom – To Life! SLAVA UKRAINI! UROPIA O MORTE!“

Fazit: ROME hat in Kyiv zur Unterstützung des ukrainischen Freiheitskampfes ein besonders eindrucksvolles Solidaritätskonzert gespielt. Dieses herausragende historische Ereignis dokumentiert diese Doppel-CD auf großartige Weise. Es werden bezaubernde Stimmungsbilder offenbart. Kraftvolle Bilder der Liebe, der Solidarität und des Mutes. Diese Bilder schenken Kraft für den europäischen Freiheitskampf gegen die Tyrannei. Vieles deutet darauf hin, dass sich zurzeit in der Ukraine das Schicksal Europas entscheidet. Angesichts dieser ernsten Lage verhalten sich Jerome Reuter und seine Mitstreiter vorbildlich. Sie halten die Fahne der europäischen Solidarität hoch empor in den Himmel des politischen Idealismus! ROME erinnert uns alle erneut höchst eindringlich daran, dass es unbedingt nötig ist, den heldenhaften Freiheitskampf der Ukraine noch viel stärker zu unterstützen als bisher. Denn: Wer in der Demokratie schläft, erwacht in der Diktatur! In diesem Sinne: Slava Ukraini! (stefan)

