ONTBORG „Following The Steps Of Damnation“ (90s Melodic Death Metal)

ONTBORG

„Following The Steps Of Damnation“

(Melodic Death Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 24.02.2023

Label: Black Lion Records

Webseite: Facebook / Bandcamp

ONTBORG kommen aus Südtirol/Italien und wurden nach der Auflösung von VOICES OF DECAY (nach 20-jährigem Bestehen) von drei ehemaligen Mitgliedern gegründet. Bereits beim ersten Album fühlte man sichan Melodeath der 90er vornehmlich schwedischer Natur erinnert. Roh klingende und tiefgestimmte Saiten sorgen auch auf dem zweiten Werk für mitreißende Rhythmik und generieren zugleich eine starke Atmosphäre, wenn man in die melodischen Bereiche kommt. Fast kommt beim Hören der 10 Stücke von „Following The Steps Of Damnation“ dahin zu sagen, es handelt sich um „Easy Listening“ Old School Melodic Death Metal. Das Tempo ist mittel bis schnell, aber nicht zu wild. Genau richtig auch für die ältere Metalfraktion 😉

Viele coole Melodien und ganz viele groovende Parts mit Garantie zum Headbangen. Gleich der Opener „Steps Of Damnation“ ist ein Kracher und somit bester Track des Albums. Den habe ich schon bestimmt 100 Mal gehört und der sollte allen Melodeath Anhänger sofort in den Nacken gehen!

Auch der Rest ist – wie auch beim Debütalbum – durchweg gut. Mal sticht ein Song durch kleine epische Momente hervor, mal überzeugen die Songs mit ihrer Einfachheit in den rhythmischen Passagen, ohne dabei zu einfallslos zu klingen. Weniger ist manchmal mehr. ONTBORG haben hier eine richtig gute Mischung gefunden.

Zusammen mit dem oldschooligen Sound strahlt das Album eine wohlige Atmosphäre aus. Und mit dem erwähnten Kracher als Opener wird auch gleich jeder Melodeath Jünger herzlich willkommen geheißen. Trotz kleiner Schwächen (nicht jeder Track hat sich in meine Gehörgänge gefräst) ist das Album wirklich gelungen und alle, die sich vom (nostalgischen) Genre angesprochen fühlen, sind bei ONTBORG echt gut aufgehoben. (eller)